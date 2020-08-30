En çok vitamine ve proteine ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlenmesi için ''bol bol balık tüketin'' tavsiyesinde bulunuyor. '' Balık Ye Enerjini Yenile'' En taze protein deposu balıklar Gözde Balık tezgahlarında...

4 MEVSİM BALIK İÇİN GÖZDE BALIK EVİ

Isparta'da şehrin merkezinde yer alan bu şık balık restoranı, atmosferik dekoru ile 4 mevsim benzersiz bir balık ziyafeti sunuyor!

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, lezzetli bir deniz ürünleri tabağı için sizleri ailenizle birlikte Gözde Balık Evi'ne davet ediyoruz.

Geleneksel ekmek arası balık, jumbo karides ,balıklı salata ve balık çorbası menüleri damaklarda ve kalplerde unutulmaz tatlar bırakıyor.

Isparta'da balık severlerin vazgeçilmez adresi Gözde Balık Evi









