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GÖL MANZARALI KAYAK KEYFİ

Davraz Kayak Merkezimizle ilgili TRT Haberde yayınlanan haber....

GÖL MANZARALI KAYAK KEYFİ
ISPARTA
G.Tarihi: 02.02.2020 14:47
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA

DAVRAZ, GÖL MANZARALI KAYAK KEYFİ SUNUYOR

Kış sporu tutkunlarının yeni gözdesi Isparta Davraz kayak merkezi oluyor. Yarıyıl tatili ile yoğun ilgi gören tesis Doğa Tutkunları için de ilgi odağı oldu. Eğirdir Gölü'ne karşı kayak yapma keyfi sunan tesisin izlenimlerini TRT muhabiri Ahmet Akgül'den alıyoruz.

'' Akdeniz'in Gözde yerlerinden Davraz kayak merkezi 2635 metre yüksekliği ile son zamanlarda Cazibe merkezi haline gelmeye başladı tabi burayı cazip kılanlardan bir başkası da yine kar kalitesi ve Ulaşım olanakları Antalya merkeze 125 kilometre Isparta'ya ise 26 kilometre olması ile ulaşım yönünden de baya bir avantajlı konumda yer alıyor.
Davraz kayak merkezinden bahsedelim dilerseniz Antalya'ya 125 kilometre Isparta'ya 26 kilometre olduğundan bahsetmiştik, kış sporu kayağı için en ideal yerlerden biri olma özelliğine sahip Davraz kayak merkezi Türkiye'de kayak merkezleri arasında ise ilk beşte yer alıyor Davraz kayak merkezi kar kalitesi ile de tabii çok iyi ve avantajlı konumda olduğunu söylemiştik hiç bir Tehlikenin bulunmadığı kayak pistinden bahsediyoruz doğal pistlerden oluşuyor ve merkezde kaybolma ya da çığ düşme gibi tehlikeler yer almıyor ve her yıl yüz binlerce kişiyi burada ağlıyor Davraz kayak merkezi yine misafirlerine sunduğu olanaklarla da dikkat çekiyor diğer kayak merkezleri ile kıyasladığımız zaman.
Tabi Davraz kayak Merkezi'nin bir başka özelliği de kayak merkezlerine çıkarken telesiyej vasıtasıyla çıkıyor ve kayakseverler o kayak sporunu gerçekleştirirken hemen Eğirdir Gölü'nün manzarasına karşı kayak yapmak keyfini yaşıyor. 4 etaptan oluşan bir telesiyej vasıtası var. kayak merkezinin zirvesine kadar çıkabilmek için 2635 metreden bahsetmiştik neredeyse zirveye kadar telesiyej vasıtalarıyla çıkılıyor. Birinci etapta olan bölümde telesiyejde 1211 metreden oluşuyor ve telesiyejler vasıtasıyla da 1674 metre rakımından başlayıp saatte ise 1000 kişiyi taşıma kapasitesine sahip diğer ikinci mekanik tesis üçüncü mekanik tesislerde ise saatte 800 kişi taşıma kapasitesine sahip yine aynı zamanda 850 metre ve 936 metre uzunluklarından oluşuyor telesiyejler. Kayak merkezinden bahsedelim doğal bir dokusu olduğundan bahsetmiştik.

Davraz kayak merkezi yeni başlayanlar için de ideal yerler arasında yeralıyor çünkü kar kalitesi ve tehlikesiz rotalar yer alıyordu kaybolma tehlikesinin olmadığını çığ tehlikesinin olmadığından bahsetmiştik profesyonel kayakçılar için de yine Davraz kayak merkezi tercih edilen noktalar arasında yer alıyor sadece Profesyoneller için değil amatörler için de burada Yine farklı parkurlar yer alıyor Alp disiplini tur kayağı Snowboard yapmak gibi imkanlar da yine Davraz kayak merkezinde bulunuyor.
Yine burada pistlerde renkleri görüyoruz farklı renklerden oluşan etaplar var mavi kırmızı ve siyah renklerden oluşan etaplar var Mavi renkte yeni başlayanlar için bulunan bir kayak pisti bulunuyor kırmızı renkte orta düzeyli kayakçılar için siyah renkli ise artık profesyonel dediğiniz Usta kayakçılar için pistler yer alıyor. Evet tekrar edecek olursak Davraz kayak merkezi 2635 metre yükseklikten oluşuyor ve 4 pistten 4 etaptan oluşan bir vasıtayla telesiyej vasıtasıyla çıkılıyor. Biz ilk noktadayız ve o noktadan sonra artık orta ve üst düzey sporcuların kayak yapma imkanı sunuluyor Evet Davraz kayak merkezi Aralık ayında başlıyor Mart ayına kadar severler burada kayak yapma imkanı buluyor amatör ve profesyonel Sporcular yine burada kayak yapma imkanı buluyor Biz de buradan son olarak severleri buradan kayak yapmaya davet edelim ve sözü yine ü Merkezi bırakalım.''

 

 

 
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