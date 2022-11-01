GÖL İLE GÖK ARASINDA CUMHURİYET KUTLAMASI.

1750 Metre rakımlı Sivri Dağ zirvesin de eşi benzeri görülmemiş Cumhuriyet Bayramı coşkusu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” etkinlikleri kapsamında Sivri Dağına tırmanış “Doğa Yürüyüşü”nü son yılların en kalabalık katılımcısı ile gerçekleştirdi. Yaklaşık 250 spor severin katıldığı yürüyüşe, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, Yurtlar İdare Şube Müdürü Nejdet Çetinkaya, Eğirdir Belediyesi Başkan Yrd. Erhan Savran, Yurt Müdürü Songül Tekdemir, Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yabaş, Dağcılık İl Temsilcisi Durmuş Uçgun, Eğirdir Yurt öğrencileri, Etudosd (Eğirdir Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği), İstudak(Doğa Sporları Derneği), Dağ Komando Okulu personeli (aileleriyle), Isparta Gençlik ve Spor İl ve Eğirdir İlçe Müdürlüğü personeli, Eğirdir halkı katılımcılarıyla coşkulu bir yürüyüş yapıldı.

Zor bir yürüyüş parkuru olan Sivri Dağına tırmanış öncesi Dağcılık İl Temsilcisi Durmuş Uçgun tarafından tüm katılımcılara yürüyüş ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Zirve yürüyüşü sistemli bir şekilde yaklaşık bir buçuk saatte bitti. Zirvede mükemmel bir manzara ile karşılaşan katılımcılar zorlu parkuru bitirmenin adeta zafer sarhoşluğu içerisinde idiler. Zirve mutluluğunu meşale yakarak ve büyük Türk Bayrağımızı dalgalandırarak doyasıya kutladılar. Yürüyüş sonrası sıcak pişi, meyve suyu, elma, su ikramları da vardı. İkramlar sonrasında o güzel doğada oyun havalarıyla, halaylarla “Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşünü” coşkulu ve anlamlı bir şekilde sonlandırdılar. İlçe Müdürü Çelebioğlu, “programı hazırlarken ikram ve ulaşımda büyük destekleri olan Eğirdir Belediye Başkanımız Sayın Veli Gök’e, ilçemizdeki tüm etkinliklerimizde hep yanımızda olan tam destek veren İl Müdürümüz Sayın Mahmut Danayiyen’e ve programımızı onurlandıran Vali Yardımcımız Sayın Cemil Kılınç’a teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Planlı bir yürüyüş etkinliği programı hazırlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü büyük bir beğeni aldı.