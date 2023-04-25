Gelendost ilçesi Afşar Köyü Camiinde Çocuklarla Bayramlaşma Programı Düzenlendi

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Programa Katıldı

Bayram Harçlığı Verilen Programda Diyanet-Sen Şube Başkanı Teşekkür Etti

Gelendost ilçesi Afşar Köyü Camiinde düzenlenen çocuklarla bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Diyanet-Sen Şube Başkanı, Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri, resmi daire yetkilileri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve köy sakinleri katıldı. Programda, Ramazan Bayramının birinci günü tüm çocuklar Camide toplanarak bayramlaşma töreni düzenlendi ve her çocuğa bayram harçlığı verildi. İlçe Kaymakamı Sayın Ahmet AKDAĞ, törende çocukların bayramını kutlayarak, programı tertip eden Afşar Köyü Cami İmam Hatibi Süleyman ALMACI’ya teşekkür etti. Diyanet-Sen Şube Başkanı Mevlüt TOSUN ise, birlik ve beraberliğin güçlenmesi adına yapılan bu tür programları tanzim ve tertip eden Süleyman ALMACI ve köy sakinlerinden Burhan ÖZCAN, Öner Avşar, Hasan Kara'ya teşekkür etti. Toplamda yaklaşık 100 çocuğun katıldığı bayramlaşma programı başarıyla tamamlandı.