Ünlü Ekonomist Mert Başaran'dan Küçük Yatırımcılara Önemli Uyarılar!

Tarih: 9 Mart 2024

Ünlü ekonomist Mert Başaran, milyonlarca küçük yatırımcıya önemli uyarılarda bulunarak hisse senedi fonlarında yapılan hatalara dikkat çekti. Başaran, özellikle küçük yatırımcıların borsada hisse alırken düşmemeleri gereken iki önemli konuyu açıkladı.

Başaran'ın belirttiği ilk önemli konu, yanlış hisse seçimi oldu. Yatırımcıların sıklıkla bu hata ile karşılaştığını ifade eden Başaran, doğru şirketi bulmanın ve doğru analizleri yapmanın önemine vurgu yaptı. İkinci önemli konu ise doğru hisseyi yanlış fiyatta almaktı. Başaran, bu hataların çözümünün teknik analize önem vermekten geçtiğini ve bu analizle şirketlerin performansını daha iyi değerlendirebileceklerini belirtti.

Teknik analizin, hangi şirketlerin iyi veya kötü olduğunu gösterdiğini dile getiren Başaran, yatırımcılara sabır ile beklemeleri ve uzun vadeli düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Yatırımcıların, hisse senedi alım-satımında sabırlı olmalarının önemine vurgu yaparak, bu şekilde uzun vadeli kazanç elde edebileceklerini belirtti.

Son olarak, Başaran'ın öne çıkardığı bu hatalardan kaçınmanın, doğru analiz ve stratejilerle borsa yatırımlarını daha başarılı bir şekilde yönetmenin mümkün olduğunu ekledi.