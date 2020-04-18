Başdeğirmen, “Maskemizi takalım,

mesafemizi koruyalım, kurallara uyalım”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Korona Virüsü salgınına karşı sanayi esnafına belediye tarafından üretilen maskeleri ve kolonya dağıttı.Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (ISMEK) birimince Korona Virüsü salgınıyla mücadele kapsamında günlük 20 bin adet maske üretimi gerçekleştirilirken, maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hafta sonunda sanayi esnafını ziyaret ederek, esnafa içerisinde 5’er adet bulunan maskelerden dağıttı. Başkan Başdeğirmen esnafa “Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım, kurallara uyalım” çağrısında bulundu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediyeden oluşturulan ekiplerle birlikte sanayi esnafına maske dağıtımı gerçekleştirdi. Eski Sanayi, Yeni Sanayi ve Gül Küçük Sanayi Sitesinde esnafa maske ve kolonya dağıtımı yapılırken, esnaf kendilerinin sağlığı için dağıtılan maskelerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Esnaf, “Başkanım Allah razı olsun. Allah en kısa sürede bu zorlu süreçten kurtulmamızı nasip etsin. Belediyemiz büyük bir özveriyle çalışıyor, bizlerin sağlığını düşünüyorsunuz” dedi.Vatandaşların sağlığının kendileri için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, vatandaşların zorunlu olmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını ve kurallara uymalarını isterken, Ispartalılara ‘Evde Kal’ çağrısını yineledi.Korona virüsüne karşı ülke olarak hep beraber mücadele verildiğini dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Devletimizin aldığı kararlara uyalım. Uyarıları dikkate alalım, hijyene dikkat edelim, sosyal mesafemizi koruyalım” görüşlerinde bulundu.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda oluşturulan ekipler ise sanayi sitelerinde cadde cadde, sokak sokak dolaşarak esnafa maske ve kolonya dağıtımını gün boyu sürdürdü.