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Kredi Kartı Limitini Aşanlara Uyarı: Bütçeyi Kurtarmak İçin Altın Tüyolar

Kredi Kartı Limitini Aşanlara Uyarı: Bütçeyi Kurtarmak İçin Altın Tüyolar
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Kredi Kartı Limitini Aşanlara Uyarı: Bütçeyi Kurtarmak İçin Altın Tüyolar
Tarih: 9 Mart 2024
Son dönemde enflasyonla mücadele çerçevesinde atılan adımlara rağmen, kredi kartlarıyla yapılan harcamalarda hızlı bir artış devam ediyor. Bu artış, özellikle taksitli alışveriş imkanları, hazır limit kullanımı ve gelecekteki fiyat artışları beklentisi gibi faktörlerle tetikleniyor. 1 Mart haftasında sadece 262.2 milyar lira işlem gerçekleşti.
Ekonomi yönetiminin kredi kartlarına dair düzenlemeler yapılacağı açıklamalarına rağmen, Merkez Bankası verilerine göre kartlı harcamalarda yeni bir rekor kırıldı. Bu rekora, özellikle vergi ödemeleri, eğitim ve sigorta ödemelerindeki artışlar etkili oldu.
Kredi faizlerinin yükselmesi ve araç fiyatlarının artması, vatandaşları araç kiralamaya yönlendirdi. Kartlarla yapılan araç kiralama harcamaları, 5 Ocak'ta 526.3 milyon lira iken, 1 Mart'ta 659.5 milyon liraya yükseldi. Toplam araç alım harcamaları ise 11.7 milyar lirayı aştı.
Kartlı ödemeler arasında akaryakıt harcamaları 1.4 milyar lira artarak 13.8 milyar liraya çıktı. Elektrik ve elektronik eşya sektöründeki harcamalarda azalma yaşanırken, internet üzerinden yapılan kredi kartı alışverişleri haftalık 15.6 milyar lira artışla 83.4 milyar liraya yükselerek rekor kırdı.
Özellikle vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son 4 haftalık ortalamasının yıllık değişimi yüzde 139.5 artış gösteriyor. Bu dönemde 1.5 milyar liralık BES katkı payı kredi kartlarıyla ödendi.
Kredi kartına tanımlanan limitin dikkatle kullanılması ve harcamaların bütçeye uygun yapılması önemli. Tüketicilere, harcamalarını dikkatli takip etmeleri, gereksiz harcamalardan kaçınmaları ve kart borçlarını düzenli olarak ödemeleri öneriliyor.
Ekonomi yönetimi, harcamaları kontrol altına almak ve enflasyonu düşürmek amacıyla kredi kartlarına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Ancak tüketicilerin de kendi bütçelerini göz önünde bulundurarak harcamalarını dikkatlice yapmaları önem taşıyor. Bu çerçevede alınabilecek önlemler arasında uygun bir kredi kartı limiti belirlemek, harcamalarda öncelikli olarak ihtiyaçları gözetmek ve borçları zamanında ödemek bulunuyor. Ayrıca, gereksiz harcamalardan kaçınılması ve kart borcunun zamanında ve tam olarak ödenmesi büyük önem arz ediyor.
 
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