Emeklileri Hedef Alan Dolandırıcılık Tuzağına Dikkat!

Son dönemde, emeklileri hedef alan dolandırıcılar, sosyal medya ve cep telefonları aracılığıyla tuzağa düşürme girişimlerine başladı. Vatandaşların cep telefonlarına gelen bazı mesajlar, dolandırıcıların tuzaklarına düşmelerine neden oluyor.Bu dolandırıcılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adını kullanarak emeklilere "enflasyonla mücadele" kapsamında 'geri ödemesiz devlet desteği' gibi konularla ilgili mesajlar gönderiyorlar.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek için çaba sarf ettiklerini belirtirken, bu tür dolandırıcılık eylemlerinin insanların izledikleri haberlerden, takip ettikleri sosyal medya içeriklerinden esinlenildiğini ve bu nedenle daha etkili olduğunu ifade etti. Darıcı, özellikle seçimlerden hemen sonra emeklilere yönelik bu tarz dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulduğunu ve çeşitli mesajlar iletildiğini açıkladı.Son dönemde gönderilen mesajların içeriğinde, enflasyonla mücadeleye dikkat çekildiği ve Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili içeriklerin bulunduğuna dikkat çekti.Emeklilerin bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları ve resmi kurumlardan gelen bilgileri teyit etmeleri önemlidir. Ayrıca, herhangi bir şüphe durumunda ilgili yetkililere başvurulması ve mesajlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin önlenmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve dikkat çekilmesi büyük önem taşımaktadır.