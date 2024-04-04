Ödemeler Yarın Hesaplara Yatırılacak

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan duyuruyla yarın hesaplara yatırılacak. Bakan Göktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan Bayramı'nın huzurunu hep birlikte yaşamak ve ailelerin bayram sevincini artırmak adına Türkiye Aile Destek Programı'nın ödemelerini öne çekiyoruz ve 4 Nisan Perşembe günü hesaplara yatıracağız. Tüm hak sahibi ailelerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, aileyi odak noktasına alan bir bakış açısıyla çalışmaların devam edeceğini ve milletin yaşam standartlarını daha da yükseltme hedeflerine devam edileceğini belirtti. Bu duyuruyla birlikte Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hak sahibi aileler, ödemelerini yarın alabilecekler.