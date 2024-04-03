

İl Su Kurulu Toplantısı: Isparta'nın Su Kaynakları ve İklim Değişikliği Üzerine Değerlendirmeler

Isparta ilinde su kaynaklarının korunması ve etkin yönetimi amacıyla oluşturulan "İl Su Kurulu", Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Valiliği'nde bir araya geldi. Toplantıda Devlet Su İşleri Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karaaslan, tüm ilçe kaymakamları, üniversite temsilcileri ve ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri yer aldı.

Vali Baruş'un açılış konuşmasında, Isparta'nın yağış rejimi bakımından kurak bir bölge olduğu vurgulandı. Mevcut tarımsal potansiyel göz önünde bulundurulduğunda yeterli su miktarına sahip olunamadığına dikkat çekildi. Bu nedenle su kaynaklarının verimli kullanımının önemine vurgu yapıldı.

Su rejimi bakımından yeterli konumda olmayan bir ilde oldukları belirtilen Vali Baruş, su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve geleceğe yönelik su yönetimi konusunda önemli kararların alınmasının gerekliliğine işaret etti. İl su kurullarının bu tür kararların alınmasında önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Ardından söz alan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Karaaslan, iklim değişikliğinin su kaynaklarına olası etkilerini, iyi ve kötü durum senaryolarını ve alınması gereken tedbirleri katılımcılara aktardı. Karaaslan'ın sunumunda öne çıkan başlıklar şunlardı:

Türkiye'de 2030 yılında nüfusun %10 artması ve su kaynaklarının potansiyelinin %20 azalması öngörülüyor.

Eğer gerekli tedbirler alınmazsa 2030 yılında Türkiye su fakiri bir ülke haline gelebilir.

Isparta'da yaşanabilecek olası kuraklık senaryoları üzerinde duruldu. Özellikle 2021 yılında yaşanan kuraklık senaryosu incelendi.

2021 yılında yaşanan kuraklık senaryosunda Eğirdir Gölü'nün su seviyesinin ciddi şekilde düştüğü ve gölün ikiye ayrıldığı belirtildi.

Su kaynaklarının korunması için %50 kısıntılı sulama uygulamasına geçilmesi ve daha sonra sulamaların rehabilitasyonu ve damlama sulamaya geçilmesi gerektiği vurgulandı.