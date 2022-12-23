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EĞİRDİR YENİ JANDARMA BİNASINA KAVUŞUYOR

EĞİRDİR YENİ JANDARMA BİNASINA KAVUŞUYOR
ISPARTA
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EĞİRDİR YENİ JANDARMA BİNASINA KAVUŞUYOR

Başkan Veli GÖK’le Eğirdir’e Milyonluk Yatırımlar Gelmeye Devam ediyor.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden çalışan Eğirdir Jandarma Komutanlığı yeni binasına kavuşuyor.

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan İlçe Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası31.599.999 Türk Lirasına ihale edildi.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün ve Eğirdir Belediye Meclisinin çalışmaları semeresini ve meyvelerini vermeye devam ediyor.

İlçemiz yeni mahalle 2 pafta 14 ada 42 parsel üzerinde 4952 m² yüz ölçümlü arsa üzerine Eğirdir jandarma hizmet binası yapılıyor. Şu an kullanılmakta olan jandarma hizmet binası yeni bina hizmete geçtiğinde kamu kurum kuruluşlarına tahsisi yapılacak. Yol çalışmaları Eğirdir BelediyesiFen İşleri Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Projenin Yapım ihalesi tamamlandı. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı binası en kısa sürede inşaatı tamamlanarak hizmete girecek.

Daha önce Eğirdir Belediyesinin destekleri ile yer tahsisi yapılan ve hizmete geçen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Hastane, Liman, Yol Çalışmaları, Doğalgaz Çalışmaları vb. hizmetlerde olduğu gibi Eğirdir Belediyesinin katkısı büyük oldu.

İlçe Jandarma Komutanlığının yeni binasına geçmesinden sonra boşalan bina ise Sağlık Bakanlığınca Sağlık Merkezi olarak kullanılacak.

İlçe Jandarma Komutanlığımızın yeni hizmet binası Eğirdir’e hayırlı uğurlu olsun.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanlığımız, Milletvekillerimiz, Valimiz, Kaymakamımız, İl Jandarma Alay Komutanlığımız ve tüm emeği geçenlere Eğirdir halkımız adına çok teşekkür ediyorum.’ dedi. 

 
 
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