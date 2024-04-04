Sigaraya Büyük Zam Geldi: İşte Zamlı Liste!

Seçimlerin ardından beklenen dev sigara zammı sonunda gerçekleşti ve bir sigara grubu zamlı fiyat listesini açıkladı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya gelen kallavi zammı duyurdu. İşte detaylar:Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu. Özgür Aybaş ise daha önce yaptığı paylaşımda 1 Nisan-10 Nisan arasında alkollü içkiler ve sigara zammının yapılacağını ve zammın 10 TL civarında olacağını belirtmişti.