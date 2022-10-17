Edebiyat kampı etkinliğinin danışman öğretmeni Gazi Sosyal Bilimler Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Vahap ÇETİN etkinlik hakkında verdiği bilgilerde, "Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz öğrencilerimizin yarınlara daha iyi hazırlanmalarını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla onları daha farklı beceri ve donanımlarla yetiştirmemiz gerekiyor. Bu etkinlikteki amacımız öncelikle öğrencilerimizin birlikte vakit geçirerek temel iletişim becerilerinin artması sağlayarak, hepsinin okuyarak geldikleri aynı kitaptan hareketle karşılıklı görüş alışverişi ve fikir tartışmaları yoluyla konuşma, dinleme, okuma, anlama, düşünme ve yorumlama şamalarını gerçekleştirme konusunda bir yol açmaktır. Bunun yanında, şehrimizin birçok yönden farklı güzellikleri barındıran Eğirdir ilçemizi tanımalarını ve buradan hareketle kültürel miras ve doğaya saygı alanlarında farkındalıklarını artırmaya çalışmaktır. Bu anlamda, öğrencilerimiz için büyük katkılar sağlayacağına inandığımız edebiyat kampının düzenlenmesinde etkinliği organize edip bizlere ev sahipliği yapan Sayın Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz."--Eğirdir Belediyesi Basın Kültür Turizm Sosyal Hizmetler Birimi3115252