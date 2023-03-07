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Dünyadaki en tehlikeli 5 bitki ve bitkiler hakkında kısa bilgiler..

Dünyadaki en tehlikeli 5 bitki ve bitkiler hakkında kısa bilgiler..
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  1. Ölüm Şapkası: Amanita phalloides olarak da bilinen ölüm şapkası, ölümcül zehirli bir mantar türüdür. Tüm dünyada yaygın olarak bulunur ve tüketildiğinde ciddi karaciğer hasarına neden olabilir.
  2. Gül Gölgesi: Adenium obesum olarak da bilinen gül gölgesi bitkisi, özellikle Afrika ve Asya'da yaygın olan güzel ama ölümcül bir bitkidir. Tüm bitki zehirlidir ve tüketildiğinde ölüme neden olabilir.
  3. Kurbağa Gözü: Kurbağa gözü, Datura stramonium bitkisinin tohumlarından elde edilen bir halüsinojenik madde içerir. Bu bitki, zehirlilik ve halüsinasyon etkileri nedeniyle ölümcül olabilir.
  4. Mantar: Dünya genelinde çok sayıda mantar türü vardır ve birçoğu zehirli olabilir. Amanita phalloides, Lepiota americana ve Gyromitra esculenta gibi bazı mantar türleri ölümcül zehirler içerir.
  5. Akasya: Acacia türü ağaçların, özellikle Avustralya'da bulunan bazı türleri, toksik madde olan siyanür üretir. Bu nedenle, aşırı miktarda tüketilmesi ölümcül olabilir.

Diğer Tehlikeli Bitkiler
  1. Jatropha: Jatropha bitkisi, Güney Amerika ve Afrika'da bulunur ve zehirli bir yağ içerir. Bu yağ, ciltte tahrişe ve sindirim sistemine zararlı etkilere neden olabilir.
  2. Yuvarlak Yapraklı Akonit: Aconitum napellus, yuvarlak yapraklı akonit olarak da bilinir ve tüm bitki zehirlidir. Zehirli alkaloidler içerir ve tüketildiğinde kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve ölüme neden olabilir.
  3. Tütün: Tütün, sigara dumanındaki nikotin nedeniyle ölümcül olabilir. Nikotin, kalp yetmezliği, solunum yetmezliği ve kanser gibi bir dizi sağlık sorununa neden olabilir.
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