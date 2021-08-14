Çandır Yangınında Oluşan Zararlar Giderilecek

“İlk günden beri buradayız”

“Bundan sonra da hep yanınızda olacağız”

“Vatandaşlarımızın desteği bizi güçlü kılıyor”

Zarar gören evler ziyaret edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çandırlılarla buluşarak yangınla ilgili değerlendirmede bulundu, ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Bakan Çavuşoğlu yangın dolayısıyla oluşan tüm zararın devletimizce giderileceğini söyleyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti öncesinde Çandırlı vatandaşlarla bir toplantı yapan Vali Seymenoğlu geçmiş olsun dileklerini yineleyerek yangının söndürülmesinde olduğu gibi oluşan zararın giderilmesinde de elbirliği ile çalışacaklarını söyledi.Vali Seymenoğlu, “Yangının ilk gününden itibaren başta gönüllüler olmak üzere arkadaşlarımızın hepsi alandaydı. Gönül ister ki böyle büyük afetlerle karşılaşmayalım, çok ağır bir yangın sebebiyle yılların birikimi olan doğa yandı, buna üzülmemek mümkün değil.Ne olur şöyle bir psikolojiye kapılmayın. ‘Yangın sırasında herkes buradaydı, yangın bitti kimse yok’ Hepimiz yine burada olacağız. Bundan yana emin olabilirsiniz. Yanan evler onarılacak, sıfırdan yapılacak olan yapılacak, hayvanları zarar görenlerin zararları karşılanacak. Bundan yana kimsenin sıkıntısı olmasın. Bunun için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.Biz bu işi kenetlenerek el birliğiyle çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız zaten elinden geldiği her türlü gayreti gösterdi. Elindeki var olan araç gereçle, yangını söndürmeye çalıştı. Bu bizi ister istemez mutlu ediyor ve güçlü kılıyor. Diyoruz ki afet istenmez Allah beterinden büyüğünden korusun. Ama tekrar yaşarsak emin olun ki yine aynı birliktelikle, aynı güçle bunun üstesinden geliriz. Ben Çandırlı vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum ne olur moralinizi bozmayın. Doğa kendini yeniler, biraz bizlerin gayretiyle biraz kendi gayretiyle doğa kendini yeniler” dedi.Konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Vali Seymenoğlu daha sonra beraberinde Sütçüler Kaymakamı Ayşe Karaca ve ilgili kurum müdürleriyle yangında zarar gören evleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti bir istekleri olup olmadığını sordu. Evi zarar gören vatandaşlar Vali Seymenoğlu’na yangın sırasında yaşananları anlatarak ilk günden beri yanlarında olduğu için teşekkür ettiler. Yangının yaralarının sarılacağından emin olduklarını belirten Çandırlılar en büyük tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu söylediler.