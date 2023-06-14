Son dönemde döviz kurundaki hızlı yükseliş ve akaryakıt sektöründeki gelişmeler, tüketiciler arasında endişe yaratmaya devam ediyor. Yapılan son zam haberlerinin ardından, akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam beklentisi ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına göre, Çarşamba günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarına 3 TL'lik bir zam yapılabileceği öngörülüyor.

Türk lirasının dolar, euro, sterlin gibi diğer döviz kurlarına karşı değer kaybetmesi ve döviz kurlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaktadır. Son günlerde benzin, motorin ve LPG gibi akaryakıt ürünlerine yapılan zamlar, tüketicilerin bütçelerini daha da zorlamıştı. Ancak, sektör kaynakları, bu zam trendinin devam edeceği konusunda uyarıda bulunarak, Çarşamba gününe dikkat çekiyor.

Bu akaryakıt zam beklentisi, Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varil üretim kesintisi açıklamasıyla birleşince, fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam yapılması bekleniyor ve bu zam miktarının 3 TL olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle araç sahipleri, bu zam beklentisiyle birlikte gelecek günlerde daha yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kalacaklarının farkındalar. Hem benzin hem de motorin için 3 TL'lik bir zam beklentisi, araç kullanıcılarını bütçelerini yeniden gözden geçirmeye ve tasarruf önlemleri almaya yönlendiriyor.