Valilik ve AFAD koordinasyonu ile depremzede vatandaşlarımız için Iyaşpark AVM’de ücretsiz mağaza oluşturuldu. Deprem bölgesinden ilimize gelen bir çok depremzede vatandaşlarımız bulunuyor. Bu vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına yönelik ilimizin çeşitli noktalarında olduğu gibi Iyaşpark AVM’de de ücretsiz olarak acil tekstil ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mağaza açıldı. Iyaş Yönetimi bir mağazasını bu konu için tahsis ederek hayırseverlerin ulaştırdığı tekstil, dış giyim, iç giyim, ayakkabı vb.ürünleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor. Depremzedelerimiz hem yetişkin hemde çocuk gurubunda tüm ihtiyaçlarını bu ücretsiz mağazada karşılayabilecek.