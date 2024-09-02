Av Sezonu Başladı: "Vira Bismillah"

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu başlattı. Rize Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören, Gündoğdu Mahallesi'ndeki Motorcu Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi. Törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer yetkililer katıldı.

Tören ve Açılış Etkinlikleri

Törende Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi tarafından bir folklor gösterisi sunuldu. Vali Baydaş, konuşmasında geçen sezonun 22 bin ton avla kapatıldığını belirterek bu yıl için iyi dileklerde bulundu. "Bu sezon kazasız, belasız ve bereketli geçsin. Bol, bereketli ürünler alalım. Hem bu işi yapanlar kazansın hem de vatandaşlarımız bol balık yesin," dedi.

Kutlamalar ve Denize Açılış

Pasta kesimi ve havai fişek gösterisinin ardından balıkçılar, "Vira bismillah" diyerek tekneleriyle denize açıldılar. Yeni av sezonunun tüm balıkçılara ve bölge halkına bol kazanç ve iyi bir sezon getirmesi temenni ediliyor.