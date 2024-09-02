TKDK'dan IPARD III 5. Proje Çağrısı: Çiftçiler İçin Destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 29 Ağustos 2024 itibariyle M7 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim) Sektörüne yönelik IPARD III 5. Başvuru Çağrısını duyurdu. Bu çağrı kapsamında çiftçilerin makine ekipman ihtiyaçlarına destek sağlanması amaçlanıyor.

TKDK Isparta İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, projeye ilişkin detayların paydaşlara iletildiği ve bölgeye yeni destekler kazandırmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. TKDK, çiftçiler ve ilgili paydaşların bu fırsattan faydalanmasını temenni ediyor.

İletişim: Dr. Ali TOKER

İletişim Uzmanı

Destek Hizmetleri Birimi

Isparta İl Koordinatörlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)