SGK'ya 70 Sözleşmeli Personel Alımı: Başvuru Tarihleri Açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 70 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, alımlar SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri ve Süreci

Adaylar, başvurularını 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında detaylı bilgiye, SGK'nın internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşabilirsiniz.

Başvuru Şartları ve Detaylar

Başvuru yapmadan önce, adayların SGK'nın resmi web sitesinden veya Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilen şartlar ve detayları dikkatlice incelemeleri öneriliyor. Bu süreç, bilişim alanında kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor.