Çeyrek Altın 5 Bin TL’yi Geçti! Altın Fiyatlarında Yükseliş Devam Ediyor
Altın fiyatlarındaki yükseliş hız kesmeden sürüyor. 27 Eylül 2024 tarihi itibariyle çeyrek altının 5.030 TL'yi aşması, yatırımcıları heyecanlandırdı. Jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını yukarı çekiyor.
Güncel Altın Fiyatları (27 Eylül 2024):
- Gram Altın: Alış 2.937,25 TL / Satış 2.937,68 TL
- Çeyrek Altın: Alış 4.973,00 TL / Satış 5.030,00 TL
- Yarım Altın: Alış 9.915,00 TL / Satış 10.055,00 TL
- Cumhuriyet Altını: Alış 19.831,00 TL / Satış 20.040,00 TL
- Altın/Ons: Alış 2.670,54 $ / Satış 2.670,93 $
Piyasa uzmanları, altın fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceğini öngörüyor.