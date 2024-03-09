Çamaşır makinesine 1 kaşık dökmek yeterli Hem cebiniz hem de kıyafetleriniz korunsun

Çamaşır makinesine karbonat kullanarak hem bütçenize hem de çevreye katkıda bulunabilirsiniz. Karbonat, doğal bir malzeme olup kıyafetlere zarar vermeden temizler ve renklerini korur. Ayrıca, çamaşır makinesinin içindeki kireç, kir ve kötü kokuları gidererek makinanın daha verimli çalışmasını sağlar. İşte karbonatı çamaşır makinesinde kullanmanın basit bir yöntemi:

Çamaşır makinesinin deterjan gözüne normalde kullandığınız deterjanın yarısını ekleyin. Üzerine bir kaşık karbonat ekleyin. Makineyi normal programda çalıştırın.

Bu yöntemi her çamaşır yıkadığınızda uygulayabilirsiniz. Karbonatın antibakteriyel özellikleri sayesinde kıyafetlerinizdeki bakteri ve mantarları öldürürken, renkleri koruyacak ve kıyafetlerinizin yumuşak kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, çamaşır makinesinin temiz ve bakımlı kalmasına yardımcı olarak enerji ve su tasarrufu sağlayabilirsiniz.