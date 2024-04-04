Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılında çalışmayan ev hanımlarına yönelik özel bir sosyal destek programı başlattı. Bu program kapsamında, her ay düzenli olarak 2 bin TL olmak üzere toplamda 12 bin TL destek ödemesi yapılacak. Ödemeler altı aylık periyotlar halinde gerçekleştirilecek ve ev hanımları, T.C. kimlik numaralarıyla PTT veya Ziraat Bankası şubelerinden bu ödemeleri alabilecekler.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağı açıklandı. Ev hanımları, kendi T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayabilecekler. Bu adımların, ev hanımlarının mali ihtiyaçlarını karşılamayı ve aile bütçelerine destek olmayı amaçladığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlayacağı bu sosyal yardım ödemelerine başvurmak isteyen ev hanımlarının işlemleri, e-Devlet sistemini kullanarak kolayca gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışmayan ev hanımlarına yönelik 12 bin TL destek ödemesi yapacak. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde.