Isparta'da Türk Eczacılar Birliği Heyetinde bulunan ve sayman olarak görev yapan Saygın Gargın müjdeli duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı...



Yangından Etkilenen Bölgeler Hakkında

Geçtiğimiz hafta Manavgat’ta başlayan ve ülkemizin çeşitli noktalarında devam etmekte olan orman yangınları son derece olumsuz sonuçlara neden oldu.

Türk Eczacıları Birliği olarak, yangından etkilenen bölgelerdeki Eczacı Odalarımız ile, yangınların başladığı andan itibaren sürekli irtibat halinde olunarak, bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda, maske, gazlı bez, sargı bezi, yanık tedavisi için gerekli ilaçlar ve diğer tıbbi malzemeler hızlı bir biçimde Birliğimiz tarafından ihtiyaç bölgelerine ulaştırıldı ve ulaştırılmasına devam ediliyor.

Yangının etkisi altında olan bölgelerimizde, bazı eczanelerimiz tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgelerde yangından kaynaklı olarak elektrik kesintileri yaşanıyor. Eczacı Odası yöneticilerimiz ve bölgedeki eczacılarımız, halkımıza destek olmak ve tıbbi malzeme sağlamak üzere yangın bölgelerinde hem sahada hem de eczanelerde kesintisiz olarak ilaç eczacılık hizmeti vermeye devam ediyorlar.



Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan görüşmelerle;

Yangından etkilenen bölgelerde, evleri yanan, ilaçları kullanılamaz duruma gelen ve yangın nedeniyle ilacına erişemeyen vatandaşlarımızın ilaçlarını yeniden temin ederek mağduriyet yaşamalarını engelleyecek tedbirlerin alınması sağlandı.

Ayrıca Eczacı Odası Başkanlarımızın, bölgelerindeki durumla ilgili aktarımları doğrultusunda, yangından etkilenen bölgelerdeki eczacılarımız için, bölgelerdeki olumsuz koşullar nedeniyle, fatura düzenleme ve fatura teslim sürelerinin uzatılması da Birliğimiz tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edildi.

Birliğimize Bölge Eczacı Odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından yangında zarar gören bölgelere destek vermekle ilgili talepler iletilmektedir. Yaraların hep birlikte sarılabilmesi için yapılacak çalışmalar eczacı odalarımızla birlikte değerlendirilip ayrıca duyurulacaktır.

Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyor, yangınlardan büyük zarar gören ülkemize ve halkımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz.



TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

