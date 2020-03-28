GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Bilim kurulu üyesi Taşova: Virüs sıcak illerde etkisini kaybediyor

Bilim kurulu üyesi Taşova: Virüs sıcak illerde etkisini kaybediyor
ISPARTA
99 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Bilim kurulu üyesi Taşova: Virüs sıcak illerde etkisini kaybediyor
Koronavirüs Türkiye Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, virüse karşı sıcak illerin daha şanslı olduğunu belirterek, “26 derecede ve nemli ortamda virüsün yaşamadığı, kırılacağı veya aktivitesinin azalacağı gibi bir beklenti var. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Adana’da virüs daha çabuk kırılabilir” dedi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle 27 binden fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye’de ise son rakamlara göre 5 bin 698 kişide virüs tespit edildi. Devlet virüsün yayılmaması için ciddi önlemler alırken Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs için birçok branştan öğretim üyesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bilim kurulu da en kritik kararların alınmasında yol gösterici oluyor.
Uzmanlar salgından korunmak için kişisel temizliğin önemine vurgu yaparken, halk da yapılan açıklamalara göre önlemlerini almaya devam ediyor. Maske ve eldiven kullanan vatandaşlar, çantalarından kolonya ve antibakteriyel dezenfektanları da eksik etmiyor.
Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip korona virüs (Covid-19) hakkında açıklamalarda bulundu.

“Sigara içenler ve kronik hastalığı olanlar dikkat”
Önceki yıllarda dünya geneli yaşanan ‘Sars’ ve ‘Mers’ virüslerine göre korona virüsün daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Taşova, mutasyona uğramış virüsün sigara içen, kronik rahatsızlığı bulunan ve yaşlı olan kişilere daha çok zarar verdiğini söyleyerek, “Hiçbir şekilde vücut bağışıklık sistemi bu virüsü tanımıyor. Tanımadığı için de bu hastalıklar görülebiliyor. Sigara içenler, ekstra başka bir hastalığı olanlar daha fazla etkilendi. Hipertansiyon daha önceden bu tarz bir hastalıkta risk faktörü olarak alınmıyordu ama bu hastalık ile birlikte önemli bir risk faktörü olarak anılmaya başlandı. Şeker hastalığı da yine aynı şekilde o biraz daha risk faktörüydü önceki hastalıklarda ama bu hastalıkta riski üst seviyelere çıktı. Sigara içenler özellikle böyle oldu” diye konuştu.

“Eldiven yerine el hijyeni uygulanmalı”
Vatandaşların maske takmasının doğru olduğunu ancak eldiven kullanımında yanlışlar yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, daha sonra şu ifadeleri kaydetti:
“Korunma önlemlerinde 2 temel korunma yolu ön plana çıktı. Birincisi sosyal mesafeyi korumak diğeriyse sık sık el yıkamak. Hasta insanların maske takması gerekiyor. Özellikle risk faktörü olan kişilerin maske takmasını önerebiliriz. Ortalıkla insanlar eldivenle dolaşıyor bunu son derece yanlış buluyorum. Eldiven ile insanlar kendisini koruduğunu sanıyor ama kendisini de korumuyor her yere dokunup el hijyenini ihmal ediyor. Eliniz ney ise eldivende o oluyor. Her yere dokunup sonra maskesini veya saçını düzeltiyor. O yüzden eldiven yerine el hijyeninin uygulanması son derece önemli.”

“Hastamızın yanına tam donanımlı giriyoruz”
Doktorların virüsten nasıl korunduğunu da anlatan bilim kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Bulaşıcılığı çok yüksek bir virüs olduğu için en ufak korunma önlemlerindeki aksama bulaşmaya neden oluyor. Bizler de sosyal mesafemizi koruyoruz, toplantılarımızı yapmayıp görüntülü konuşuyoruz, hastamızın yanına girerken tam donanımlı giriyoruz. Materyal alırken N-95 tipi maske takıyoruz” dedi.

“Adana’da virüs daha çabuk kırılabilir”
Türkiye’nin en sıcak illerinden birisi olan Adana’da kavurucu sıcakların gelmesiyle birlikte virüsün yayılma etkisinin azabileceğini kaydeden Taşova, “Adana sıcaklarının virüsü kırmasını umuyoruz. Çünkü 26 derecede ve nemli ortamda virüsün yaşamadığı, kırılacağı veya aktivitesinin azalacağı gibi bir beklentide var. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Bu yeni bir hastalık. Günler geçtikçe verilerimiz çoğalıyor. Ama şimdi ilk veriler buraya doğru gidiyor gibi. Belki Adana’da virüs daha çabuk kırılabilir. İnşallah öyle olur” şeklinde konuştu.

“Bazı yerlerde sokağa çıkmanın kısıtlanmasının gerekli”
Korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı gelmesinin daha doğru olabileceğini belirten Prof. Dr. Taşova, daha sonra şunları söyledi: “Bilim kurulu bilimsel verilere dayanarak tavsiye niteliğinde kararlar verir. Uygulayıcılar devlettir. Biz bütün önerilerimizde olduğu gibi bilgileri aktarıyoruz. Biz bile vakaları bakan bey açıklarken sizlerle aynı anda öğreniyoruz. Sokağa çıkma yasağı gibi kararlar devletin kararlarıdır. Kendi adıma söylemek gerekirse bizim gibi iç içe yaşayan toplumlar için bazı yerlerde sokağa çıkmanın kısıtlanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. İtalya’ya bizim yapımıza çok benziyor. Biz yaşlılarımız ile yaşıyoruz. Yaşlı ve diğer kişilerin bu süreci ciddiye almamız gerekiyor. Atlatılması gereken bir süreç var ve bu sürede de yayılımı en aza indirgeyerek özellikle riskli gruplara bunun bulaşmasını engellemek istiyoruz.”

“Zatürre olan gençler var”
Gençlerinde Korona virüse karşı dikkat etmesi gerektiğini zatürre olanların olduğunu belirten Prof. Dr. Taşova, “Gençler hafif geçiriyor deniyor ama ağır geçirenlerde olabiliyor. Zatürre olan gençlerimiz var. Zatürreye bağlı olarak fibrozis dediğimiz akciğerde kalıcı hasar olup olmadığına da bakmamız gerekiyor. İleride bunun etkilerini göreceğiz” uyarısında bulundu.

“Bu hastalık herkes için önemli”
30 yaşında olup sigara içen veya 50 yaşında kronik rahatsızlığı olanların daha fazla risk faktörü taşıdığını belirten Prof. Dr. Taşova, “Gençlerde özellikle altta yatan hastalığı varsa veya 30 yaşında sigara içiciyse ya da 50 yaşında diyabet, hiper tansiyon gibi rahatsızlıkları var ise bunlar riskli grup. Çin ve İtalya’daki verilerde gösterdi yaşlı veya altta yatan hastalığı bulunanlar sıkıntılı. Esas olan bu. Yaşlılarda 2 veya daha fazla hastalığı olanlar var. Bunlar tam bir risk faktörü olarak görülüyor. Gençlerinde dikkat etmesi gerekiyor. Bir de çok virüs yükü olunca ne oluyor bilmiyoruz. Bunlar daha sonra çıkacak. Herkes için önemli bu hastalık” diye konuştu.
Öte yandan, Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, çocuklarda da bazı virüs vak'alarının olduğuna dikkat çekerek, her yaş grubu için de çok dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

balcali-hastanesi-bashekimligine-prof-dr-yesi-3844816-o
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Koronavirüste son dakika gelişmesi! İspanya ve İran'dan çok kötü haber
Profesörden hamile ve bebek bekleyenlere koronavirüs uyarısı
Son dakika haberi: Erdoğan 81 il için talimatı verdi! Tüm illerde olağanüstü hareketlilik
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!
Sağlık Kuruluşlarının Dezenfektan İhtiyacını SDÜ Karşılayacak
Ruh Sağlığı Birimi Isparta'dan destek hattı!
Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih açıklandı
Isparta'da belediye iki saatte asfaltladı
DİKKAT! BUNLARI YAPMAYAN HAPİS CEZASI ALABİLİR!
BUBBLE KİDS ALO PAKET SERVİS İLE DEVAM EDİYOR
ISMEK maske ve tulum üretimi yapıyor
Son dakika: 2020 KPSS sınav tarihleri belli oldu
SON DAKİKA HABER! ISPARTA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Başkan Başdeğirmen, Korona Virüse karşı atılan adımları, yapılan çalışmaları açıkladı
81 İL İLE TELEKONFERANS İLE TOPLANTI
Türkiye'de evde koronavirüs testi bilim kurulunun masasında
ISPARTA ESKİ MÜFTÜLÜK BİNASI BÖYLE YIKILDI
​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi
Isparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske Üretiliyor
Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!
Isparta Belediyesi'nden Kaymakkapı'ya yeni düzen...
Kritik zirvede Erdoğan'dan dünyaya son dakika çağrısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Karar Resmi Gazete'de! 30 Nisan'a kadar durduruldu Karar Resmi Gazete'de! 30 Nisan'a kadar durduruldu 22 Mart 2020
Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Milyonlarca emekli, işveren ve işçiye müjde!25 Mart 2020
ISPARTA VALİLİĞİNDEN 80 VE 65 YAŞ DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİNDEN 80 VE 65 YAŞ DUYURUSU24 Mart 2020
Yalvaç Belediyesi’nden Kiracı ve Su Abonelerine Büyük KolaylıklarYalvaç Belediyesi’nden Kiracı ve Su Abonelerine Büyük Kolaylıklar23 Mart 2020
Bakanlıktan 81 ile genelge! Marketler ve otobüsler hakkında flaş karar!Bakanlıktan 81 ile genelge! Marketler ve otobüsler hakkında flaş karar!24 Mart 2020
​Bankaların mesai saatleri değişti!​Bankaların mesai saatleri değişti!23 Mart 2020
Bakan Koca son noktayı koydu "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasına cevap!Bakan Koca son noktayı koydu "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasına cevap!23 Mart 2020
Bakan'dan son dakika açıklaması: Koronavirüste 9 yeni can kaybıBakan'dan son dakika açıklaması: Koronavirüste 9 yeni can kaybı22 Mart 2020
Bakan Koca açıkladı: Koronadan ölenlerin yaş ortalamasıBakan Koca açıkladı: Koronadan ölenlerin yaş ortalaması23 Mart 2020
TRT-EBA TV'deki ilk ders Ziya öğretmen'den..TRT-EBA TV'deki ilk ders Ziya öğretmen'den..22 Mart 2020
Evde kolay ekmek yapımı tarifi & Hijyenik - güvenilir ve sağlıklı evde ekmek nasıl yapılır?Evde kolay ekmek yapımı tarifi & Hijyenik - güvenilir ve sağlıklı evde ekmek nasıl yapılır?23 Mart 2020
Isparta'da çok önemli duyuru bu habere dikkat!Isparta'da çok önemli duyuru bu habere dikkat!22 Mart 2020
Koronavirüs'ün yeni belirtileri ortaya çıktı!Koronavirüs'ün yeni belirtileri ortaya çıktı!23 Mart 2020
Liseli öğrenciler ayda 2 milyon maske üretecekLiseli öğrenciler ayda 2 milyon maske üretecek23 Mart 2020
İş Dünyasının Taleplerine İstinaden Açıklanan Ekonomik Önlemler İş Dünyasının Taleplerine İstinaden Açıklanan Ekonomik Önlemler23 Mart 2020
Isparta'da sınırlayıcı krom şerit bariyer via trafik'teIsparta'da sınırlayıcı krom şerit bariyer via trafik'te23 Mart 2020
Eğirdir'de Vefa Sosyal Destek ToplantısıEğirdir'de Vefa Sosyal Destek Toplantısı23 Mart 2020
Çok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıÇok önemli duyuru! Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları25 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
A101'den koronavirüs açıklamasıA101'den koronavirüs açıklaması23 Mart 2020