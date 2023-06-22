BAYRAMA ÖZEL FIRSATLAR TONTON SÜT ŞARKÜTERİ'NDE!

Lezzetin ve doğallığın adresi Tonton Süt Şarküteri, bayram öncesi alışveriş yapacakları sevindirecek bir kampanyayla karşınızda!''Siz değerli müşterilerimize özel olarak hazırlanan çeşitli indirim ve fırsatlarla, bayram sofralarınızı enfes lezzetlerle donatmanızı sağlıyoruz.Tonton Süt Şarküteri'nin geniş ürün yelpazesinde aradığınız her şeyi bulabileceksiniz. İnek ve keçi tereyağı, kaymak, ezine peynirleri, tulum peynirleri, çeçil peyniri, kaşar peynirleri gibi birbirinden lezzetli peynirler, ağızda eriyen hellim ve gravyer çeşitleri, doğal ve besleyici süzme yoğurt ve kefir gibi sağlıklı alternatifler, nefis zeytin çeşitleri, bal, gezen tavuk yumurtası ve daha birçok ürün seçeneği bayram sofralarınıza şıklık katacak.Tonton Süt Şarküteri'nin özenle seçilmiş ürünleri arasında, fıstık kreması, haşhaş ezmesi, nar ekşisi, sumak ekşisi, turşu çeşitleri, salçalar, tarhana, yufka gibi özel ürünler de bulunuyor. Ayrıca, sucuk, pastırma, kavurma ve kurutulmuş sebzeler ile meyveler de sizleri bekliyor. Ceviz ezmesi ve acuka gibi eşsiz lezzetler ise bayram sofralarınıza özel bir dokunuş katıyor.Bayrama özel indirimlerle dolu olan Tonton Süt Şarküteri'ye uğrayın ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satın almanın keyfini yaşayın. Unutmayın, bayram sofralarınızı enfes lezzetlerle şenlendirmek için Tonton Süt Şarküteri adresiniz olmalı!Tonton Süt Şarküteri, 6 Mart Caddesi Halı Sarayı Karşısı Gözde Balık Yanı'nda hizmet vermektedir. Bayrama özel fırsatları kaçırmamak için şimdi telefon numaramızı kaydedin: 0543 288 32 32.Unutmayın, Tonton Süt Şarküteri'nde lezzet, doğallık ve uygun fiyatlar bir araya geliyor. Bayramınızı şenlendirecek lezzetler için sizi bekliyoruz!"