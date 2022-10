Başkan Davut Çetin’den Seçim Teşekkürü



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, seçim sürecinin tamamlandığını belirterek “şimdi, seçim sürecinde ortaya çıkan enerjiyi Antalya ve Ülkemiz ekonomisi için katma değere dönüştürme zamanıdır” dedi.



Davut Çetin, ATSO üyeleri ve Antalya kamuoyuyla paylaştığı teşekkür mesajında şunları ifade etti:

“Odamızın Meslek Komitesi, Meclis, Yönetim Kurulu ve Başkanlığı, Meclis Başkanlığı seçimlerinden oluşan üç aşamalı seçim ve itiraz süreçleri bugün itibariyle sona ermiş bulunmaktadır.

Bilindiği üzere Odalar, iş insanlarının hiçbir menfaat sağlamadan, gönüllülük esasına dayalı olarak sektörlerini temsil ettiği kurumlardır. Ancak maalesef, seçimlerimiz bu kez çeşitli nedenlerle baştan sona Antalya kamuoyunu ve üyelerimizi yoran, kurumumuzun itibarına gölge düşüren bir sürece dönüşmüş, kamuoyunda ATSO’da büyük bir menfaat yarışı olduğu algısı oluşmuştur. Her dört yılda bir aynı usul ve kurallara göre yapılan seçimlerimiz, oy kullanma koşulları ve seçim aşamaları bilinmeden veya bilmezlikten gelinerek yapılan açıklamalar nedeniyle Odamıza yakışmayan bir bilgi kirliliğine konu oldu.

Dürüstlük en büyük servetimdir

Bu durumdan duyduğum üzüntüyü paylaşıyor ve kendi payıma düşen hatalar için kamuoyundan ve bütün üyelerimizden özür diliyorum. Bununla birlikte, bu süreçte yasal ve ahlaki olmayan tek bir oy bile almaya çalışmadığımı, sadece üyelerimizin sonuna kadar helal olan oylarını korumaya çalıştığımı da ifade etmek istiyorum. Kırk yılı aşkın ticaret hayatımda ve 20 yılı aşkın ATSO hizmetlerimde dürüst bir insan olarak tanınmış olmak en büyük servetimdir, hiçbir seçim, hiçbir makam bundan daha önemli değildir. Seçim sürecinin içinde olan ve yakından izleyen herkes hakikatleri, bu süreçte yaşananları bilmektedir. Bu aşamadan sonra üstlendiğim sorumluluk gereği kurumumuzu ve şehrimizi yıpratacak hususları burada paylaşmanın faydasının olmadığına inanıyorum.

Artık mavi, kırmızı yok, Antalya var

İş insanları olarak örnek olma sorumluluğuyla toplumsal uzlaşmaya, şehrimizin birlikteliğine katkı yapmak, hep birlikte Antalya’nın gelişmesi, üyelerimizin sorunlarının çözümlenmesi için çalışmak mecburiyetindeyiz. Amacımız ATSO’nun kısıtlı imkanlarıyla Antalya ekonomisine değer katacak projeler üretmek ise kişileri değil, sorunları, fikirleri ve projeleri tartışmalıyız. Sektördeki bilgisi ve deneyimiyle ATSO’ya katkı yapacak her üye, hangi gruptan olursa olsun değerlidir, hizmetin, bilginin, katkının mavisi, kırmızısı olmaz, artık mavi, kırmızı yok, Antalya var.

Ekonomide küresel risklerin, yapısal sorunların biriktiği bir dönemde küsme, ayrışma, ayrıştırma yarışına kimsenin hakkı yoktur. Adalet, dürüstlük, liyakat gibi temel değerlerden sapmak kurumlara ve şehre ihanettir, hepimiz bu değerlere sözde değil, özde sahip çıkmanın yarışını yapmalıyız.

Demokratik seçim sürecine katkı yapan herkese şükranlarımı sunuyorum

Bu anlayışla seçimlerimizde oy kullanan, bu sürece demokratik olgunluk, adalet, dürüstlük ve fedakarlıkla katkı yapan herkese şükranlarımı sunuyorum. Seçimde çok az oyla kazanan ve kaybeden komite gruplarımız olmuş, ancak sonuç itibariyle oy kullanan hiçbir üyemizin oyu boşa gitmemiştir. Bütün üyelerimiz müsterih olmalıdır ki ATSO’yu kısır çekişmelerde boğulmayan, ortak akla ve çağdaş yönetim ilkelerine bağlı, bütün üyelerinin görüş ve önerilerine açık, birleştirici, vizyoner ve yenilikçi bir kurum olarak daha ileri bir noktaya taşımak için gereken tüm çabayı ve fedakarlığı göstereceğiz.

ATSO Yönetim Kurulu, Meclisi ve Meslek Komiteleri olarak öncelikli görevlerimizden birisi, Odanın çalışmalarına, hatta seçimlerine katılmayan geniş üye kitlesine ulaşmak ve herkesi kucaklamaktır. Tüm çabalarımıza rağmen 2 yıllık süre ve vergi kaydı gibi koşulları sağladığı halde seçime katılmayan üyelerimizin sayısı, seçimde oy kullanan üyelerimizin oldukça üzerindedir. Dolayısıyla bütün yönetim ve komitelerimizle birlikte, seçim yarışından uzak duran çoğunluğun da görüş ve taleplerini almak bu dönemde öncelikli hedefimiz olacaktır.

Şimdi, seçim sürecinde ortaya çıkan enerjiyi Antalya ve ülkemiz ekonomisi için katma değere dönüştürme zamanıdır. Her üyemiz, hatta Antalya’da yaşayan herkes Oda çalışmalarına katkı yapmak, Antalya ekonomisini geliştirecek projelere öncülük etmek imkanına sahiptir. Fikir ve proje önderi olmak başkanlık kadar değerlidir. Bu inançla üyelerimizi, sivil toplum örgütlerimizi, yerel yönetimlerimizi, ortak projelerle Antalya ekonomisine hizmet yarışına davet ediyorum.

Bütün üyelerimize ve Antalya kamuoyuna gösterdikleri hoşgörü ve anlayış için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”