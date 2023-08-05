Başkan Başdeğirmen: Bizler bu toprağın, aynı bölgenin insanlarıyız

Antalya Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur ve Elmalı EskihisarTarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Mahalle Muhtarı Ali Çankırlı, 28-29 Temmuz tarihleri arasında Eskihisar’da gerçekleştirilen 1.Domates Festivaline mehteran ekibini göndermesinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek, plaket takdim etti.Ziyarette konuşan Antalya Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, Elmalı’nın domates üretiminde önemli bir yer olduğunu söyledi. Elmalı Eskihisar’da domates festivalinin ilkinin gerçekleştirildiğine değinen Boğatimur, “Bu festivalimize başka ilden bir gönüllü olarak Mehter takımını gönderdiniz. Biz çok duygulandık, yalnız olmadığımızı hissettirdi. Bizim özümüzde mehter takımı var. Geçmişin esintilerinin geleceğe güç verdiğini düşünen insanlarız. Bugünde sizleri ziyaret ettik, burada harika karşılandık. Sizler bizlere çok büyük enerji verdiniz. Mütevaziliğiniz için gönülden teşekkür etmek istiyorum. Domates festivalimize vermiş olduğunuz güçlü destek için Elmalı halkı adına çok teşekkür ediyorum, iyi varsınız. Her zaman yanımızda olduğunuzu bilmek bizleri mutlu ediyor” dedi.İlk defa bu yıl Elmalı Eskihisar Domates Festivalini geçekleştirdiklerine değinen Elmalı EskihisarTarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Mahalle Muhtarı Ali Çankırlı, “Uluslararası firmalarımız stant açtı, fuar tadında bir festival yaptık. Bizim kortejimizi renklendiren, mehter takımıyla şenlendiren ve katkıda bulunan Isparta Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen defestivalin başarılı bir şekilde geçmesinden dolayı mutlu olduğunu aktardı. Başkan Başdeğirmen, “Yapmış olduğunuz etkinlik Elmalı’ya yakışmış. Ürettiğiniz güzel domatesleri ülkeye tanıtmanız çok değerli. Yapmış olduğunuz bu çalışma bölgeniz için çok değerli. Ürünün değerinde satılabilmesi üreticinin yapmış olduğu üretimden para kazanabilmesi için tanıtım çok önemli. Festivalin ilkini yaptınız bundan sonraki yıllarda da devamını yapabilmeyi Rabbim nasip etsin. Bu tanıtım çok daha güzel yerlere gelecektir. İnşallah bundan sonraki zamanlarda bunların geri dönüşlerini de ne kadar karlı bir iş yaptığınızın ne kadar doğru bir çalışma yaptığınızın görüşü ortaya çıkacaktır. Bizlerde festivalinize Mehter takımıyla destek verdik, onlarda Elmalı’yı coşturmuşlar. Arkadaşlarımıza da yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler bu toprağın aynı bölgenin insanlarıyız. Bize her ne zaman ihtiyacınız isteğiniz olursa bizde yanınızdayız. Ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.