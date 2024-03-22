Başdeğirmen, Yeni Sanayi Sitesi'nde Esnafı Ziyaret Etti

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, esnaf ziyaretlerine Yeni Sanayi Sitesi'nde devam etti. Ziyaret sırasında Başkan Başdeğirmen, esnafın yanında olduklarını ve yeni dönemde de desteklerinin devam edeceğini vurguladı. Başkan Başdeğirmen'e ziyarette AK Parti Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.31 Mart yerel seçimlerinde Başdeğirmen'i desteklediklerini belirten esnaf, "Başkanım her zaman yanındayız. Oyumuz sizinle. Bugüne kadar yeni gelen başkanlar hep kaldırım söküyorlardı. Sizin kalıcı eserleriniz var. Farklı siyasi düşüncede olanlar da size oy verecekler. Bunu görüyoruz. Yiğit adıyla anılır. Biz sizden razıyız. Tüm dualarımız sizlerle" şeklinde konuştu.Başdeğirmen, esnafa teşekkür ederek, şehre bugüne kadar güzel hizmetler kazandırdıklarını ifade etti ve yeni dönemde daha çok konuşulacak konuları bırakacaklarını belirtti.