İşverenlere Yeni Düzenlemeler: Cezai Yaptırımlar Kapıda

Ankara, 29 Ağustos 2024 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve çalışanların sosyal güvenlik haklarının korunması amacıyla 81 ilde kapsamlı bir denetim ve bilgilendirme çalışması başlattı. Yapılan düzenlemelerle birlikte, kurallara uymayan işverenlere ağır para cezaları uygulanacak.

SGK, özellikle kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğu sektörler ve yabancı işçilerin yoğun olarak istihdam edildiği alanlarda denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, çalışanlarını sigortasız veya eksik sigortalı gösteren işverenlere en az 40 bin TL olmak üzere ciddi para cezaları kesilmeye başlandı. Ayrıca, sigorta primlerini eksik yatıran işverenler de benzer yaptırımlarla karşılaşacak ve eksik primler gecikme faizi ve zamlarla birlikte tahsil edilecek.

Doğru Meslek Kodu Bildiriminin Önemi

SGK, işverenlerin çalışanlarını doğru meslek kodlarıyla bildirmesi konusunda da hassasiyet gösteriyor. Bu doğrultuda, yanlış meslek kodu bildiren işyerlerine, her bir çalışan için asgari ücretin onda biri oranında idari para cezası uygulanacak. Doğru meslek kodu bildirimi, çalışanların hak ettiği sosyal güvenlik ve çalışma koşullarının sağlanması açısından kritik önem taşıyor.

Maaş Ödemelerinde Banka Zorunluluğu

Beş ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde, maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Elden yapılan ödemeler tespit edildiğinde, işverenlere idari para cezası uygulanacak. Bu düzenleme, ödemelerin şeffaflığını ve kayıt altına alınmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Yabancı İşçilere Yönelik Düzenlemeler

Türkiye'de çalışan yabancı işçilerin ve mesleki eğitim gören stajyerlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni almaları gerektiği bir kez daha vurgulandı. Çalışma izni olmadan yabancı işçi çalıştıran işverenlere 56 bin TL, izinsiz çalışan yabancılara ise 45 bin TL para cezası uygulanacak.

Bilgilendirme Kampanyaları Devam Ediyor

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yerel medya ve taşra teşkilatları aracılığıyla geniş kapsamlı bilgilendirme kampanyaları yürütüyor. Bu kampanyalar sayesinde işverenlerin yeni düzenlemeler ve yükümlülükler konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Alınan bu tedbirler ve uygulanan cezai yaptırımlar ile kayıt dışı istihdamın azaltılması, çalışanların haklarının korunması ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi amaçlanıyor. SGK yetkilileri, denetim ve bilgilendirme çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.