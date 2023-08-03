Askerlik Hizmetini Tamamlayan Mehmetçikler Yemin Etti

















































Isparta, Türk ordusunun gücünü bir kez daha gösterdi. 2023-7 dönem bedelli erler, vatan görevlerini yerine getirmek üzere yaklaşık 1 ay önce Isparta'ya gelerek askerlik hizmetlerine başladılar. Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen yemin ve devir teslim töreninde Mehmetçikler, dosta güven düşmana ise korku veren görüntüler sergiledi.Tören, Vali Aydın Baruş, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yemin edecek askerlerin ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.Programda ilk olarak P.Albay Emrullah Öztürk alay komutanlığı görevini P.Albay Bahadır Alkes'e devretti. Tümgeneral Emre Tayanç, P.Albay Emrullah Öztürk'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek Albay Bahadır Alkes'in görevi bir adım daha ileriye taşıyacağını vurguladı.Tamamladıkları askerlik hizmetinin gururuyla 1846 bedelli er, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Tüm yemin eden erler adına P.Er Soner Ahmet Yılmaz, yaş kütüğüne plaket çaktı ve plaketini Vali Aydın Baruş'tan aldı.Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, "Türk Askeri ve Mehmetçik olmak bir onurdur" sözleriyle Türk ordusunun gücünü ve gururunu vurguladı. Program, komando andının alınması ve geçit töreniyle sona erdi. Gelecek hafta Libya'da görev alacak kahraman Mehmetçiklerimiz, eğitimlerini Isparta'da tamamlayarak yola çıktılar.Vali Baruş, Türk ordusunun dünyanın en iyi ordularından biri olduğunu belirterek, Isparta'da yetişen komandoların terörle mücadele ve dost ülkelerdeki görevlerde milletin gururu olduğunu ifade etti. Türk milletinin her zaman evlatlarına güvendiğini dile getirerek, Türk komandosunun cesareti ve fedakarlığıyla gurur duyduğunu belirtti.Mehmetçiklerimize görevlerinde başarılar diliyor, Türk ordusunun gücüne güç katmaya devam etmelerini temenni ediyoruz.