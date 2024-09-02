Canan Karatay: Maymun Çiçeği Virüsü ve Aşılar Üzerine Şaşırtıcı Açıklamalar

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü hakkında tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Canan Karatay'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Karatay, virüsün yayılmasının ardından aşıların etkisiz olduğunu iddia ederek, doğal bağışıklık güçlendirme yöntemlerinin önemine vurgu yaptı.

Karatay, "Virüs yayıldıktan sonra aşının etkisi yok. Bunu defalarca söyledik. Onun için hiç korkmasınlar," şeklinde konuşarak aşıların önemini küçümseyen bir görüş sundu. Ünlü profesör, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin hastalıklara karşı en etkili korunma yöntemi olduğunu belirtti. Ayrıca, "Bağışıklık direncini düşüren en önemli şey evde kullanılan deterjanlardır," diyerek, kimyasal ürünlerin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı.

Karatay, doğal temizlik yöntemlerine de dikkat çekti. "Doğal yollarla sirke ile temizlik yapınız. Bunlar bin kat daha faydalı ve çocukların bağışıklık sistemini güçlendirir," önerisinde bulundu. Ayrıca, kola gibi içeceklerin cilt hastalıklarına neden olabileceğini belirterek, vücudu alkali ve sirkeli suyla yıkamanın faydalı olacağını ifade etti.

Bu açıklamalar, aşılar ve bağışıklık güçlendirme yöntemleri üzerine farklı bir bakış açısı sunuyor ve tartışmalara yeni bir boyut kazandırıyor.