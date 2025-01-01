2025'te Hayatımızı Değiştirecek Düzenlemeler
1. Elektrik Faturalarında Yeni Dönem
1 Ocak itibariyle aylık 417 kWh tüketim sınırı getirildi. Bu sınırı aşan tüketimler için devlet desteği kaldırıldı ve gerçek maliyet faturaya yansıtılacak. Camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri düzenleme dışında tutuldu.
2. Kamuda Çift Maaş Dönemi Sona Erdi
Kamu çalışanları artık yalnızca bir yerden maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret ve ikramiye gibi ek ödemeler yapılmayacak.
3. Kapıda Cayma Hakkı Genişletildi
Tüketiciler, kapıdan yapılan satışlarda cayma hakkını kısa mesaj veya elektronik posta ile kullanabilecek.
4. Kuyumcularda Kimlik Zorunluluğu
185 bin TL’yi aşan kuyum alışverişlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geldi.
5. Yemek Kartı Ödemelerinde Yeni Dönem
Çalışanların yemek ücretleri nakit, yemek kartı veya çek-kupon gibi yöntemlerle ödenebilecek. Günlük yemek bedeli esas alınacak.
6. Birinci Sınıflar için Gelişim Raporu
İlkokul birinci sınıf öğrencilerine artık karne yerine gelişim raporu verilecek.
7. Plastik Poşet Fiyatı Artırıldı
Plastik poşetlerin fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa yükseltildi. Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, ambalajlara 25 kuruş depozito iadesi uygulanacak.
8. Emlakta Yetkilendirme Sistemi
Gayrimenkul ilanları için elektronik doğrulama sistemi getirildi. E-Devlet üzerinden yetkilendirilmeyen emlakçılar ilan veremeyecek.
9. Tapuda Çipli Kimlik Zorunluluğu
Tapu işlemlerinde eski kimliklerle işlem yapılamayacak. Ayrıca, yurt dışına çıkış harç pulları fiziki olarak kullanılmayacak ve dijital sisteme geçilecek.
2025 yılıyla birlikte bu düzenlemeler, vatandaşların günlük yaşamını ve finansal alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek.