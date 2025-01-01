2025'te Hayatımızı Değiştirecek Düzenlemeler

1. Elektrik Faturalarında Yeni Dönem

1 Ocak itibariyle aylık 417 kWh tüketim sınırı getirildi. Bu sınırı aşan tüketimler için devlet desteği kaldırıldı ve gerçek maliyet faturaya yansıtılacak. Camiler, cemevleri ve AFAD barınma merkezleri düzenleme dışında tutuldu.

2. Kamuda Çift Maaş Dönemi Sona Erdi

Kamu çalışanları artık yalnızca bir yerden maaş alabilecek. Huzur hakkı, ücret ve ikramiye gibi ek ödemeler yapılmayacak.

3. Kapıda Cayma Hakkı Genişletildi

Tüketiciler, kapıdan yapılan satışlarda cayma hakkını kısa mesaj veya elektronik posta ile kullanabilecek.

4. Kuyumcularda Kimlik Zorunluluğu

185 bin TL’yi aşan kuyum alışverişlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geldi.

5. Yemek Kartı Ödemelerinde Yeni Dönem

Çalışanların yemek ücretleri nakit, yemek kartı veya çek-kupon gibi yöntemlerle ödenebilecek. Günlük yemek bedeli esas alınacak.

6. Birinci Sınıflar için Gelişim Raporu

İlkokul birinci sınıf öğrencilerine artık karne yerine gelişim raporu verilecek.

7. Plastik Poşet Fiyatı Artırıldı

Plastik poşetlerin fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa yükseltildi. Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, ambalajlara 25 kuruş depozito iadesi uygulanacak.

8. Emlakta Yetkilendirme Sistemi

Gayrimenkul ilanları için elektronik doğrulama sistemi getirildi. E-Devlet üzerinden yetkilendirilmeyen emlakçılar ilan veremeyecek.

9. Tapuda Çipli Kimlik Zorunluluğu

Tapu işlemlerinde eski kimliklerle işlem yapılamayacak. Ayrıca, yurt dışına çıkış harç pulları fiziki olarak kullanılmayacak ve dijital sisteme geçilecek.

2025 yılıyla birlikte bu düzenlemeler, vatandaşların günlük yaşamını ve finansal alışkanlıklarını doğrudan etkileyecek.