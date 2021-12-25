2021 yılının son kaymakamlar toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Isparta Polisevi’nde yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcıları ve tüm ilçe Kaymakamları katıldı. Toplantıyla birlikte ilçelerimizde 2021 yılı boyunca yapılan tüm çalışmalar A’dan Z’ye değerlendirildi.Toplantıda tüm ilçe kaymakamları; 2021 yılında ilçe ve köylerinde bugüne kadar yapılmış olan başta eğitim ve sağlık çalışmaları olmak üzere gerçekleştirilen yatırımlar, devam eden yatırım projeleri, planlanan yatırımlar, yürütülen sosyal ve kültürel faaliyetler, alınan kış tedbirleri, bağımlılıkla mücadele, yılbaşı önlemleri, koronavirüs salgını tedbirleri konularında detaylı bir şekilde sunum gerçekleştirdiler.Vali Seymenoğlu ilçe sunumları sırasında not aldığı konularla ilgili olarak görüşlerini bildirerek kaymakamlardan ve ilgili kurum amirlerinden, yatırım süreçlerinin titizlikle takip edilmesini istedi. Vatandaş taleplerinin de aciliyet ve önem sıralamasına göre yerine getirilmesini isteyen Vali Seymenoğlu “İletilen ihtiyaçları alanda görerek yerine getirin. Ben il Valisi olarak en ücra köye kadar gidiyorsam Kaymakamlarımız da sürekli alanda olmaya devam edecekler” diye konuştu.Koronavirüs vakalarının son günlerde il genelinde artışta olduğunu vurgulayan Vali Seymenoğlu “Salgınla mücadele tedbirlerine uymaya aynı hassasiyetle devam edelim. Tüm vatandaşlarımızın aşıya ulaşımı çok kolay, talep olması halinde köylerimize dahi mobil ekipler gönderiyoruz. Kaymakamlarımız da aşının önemini vatandaşlarımıza anlatmaya devam etsin ” dedi.11 ilçede kadın kooperatiflerinin faaliyet gösterdiğinin ve kadın kooperatiflerini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Vali Seymenoğlu “Sizler de kooperatifleri, ilgili mevzuat çerçevesinde desteklemeye devam edin. Sürdürülebilir olmaları çok önemli. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta biz de varız demeleri için kooperatifler çok önemli. Bu da sizlerin destekleriyle olacaktır” diye konuştu.Tüm kaymakamlara başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek toplantıyı sonlandıran Vali Seymenoğlu ayrıca yeni yılın sağlık, huzur ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.