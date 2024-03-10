Yolsuzluk İddialarıyla Tutuklandı: Belediye Başkanı Cezaevine Gönderildi!

Tarih: 9 Mart 2024

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı, "zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz yıllarda AK Parti'den ihraç edilen ve bağımsız olarak görevine devam eden Işıklı hakkında belediyede görevli bir memurun şikayeti üzerine adli ve idari soruşturmalar başlatıldı. Şikayet dilekçesinde Işıklı'nın zimmet, görevi kötüye kullanma, mobbing, maaşların geç ödenmesi ve mahkeme kararı olmaksızın mühürleri koparma gibi suçlamalara maruz kaldığı belirtildi.

Belediye başkanının, tahsilat kasasından istediği zaman gelip paraları alması, sulama kuyularının mühürlerini açtırarak çiftçilerden ücret alması ve belediyenin biçerdöverlerinin resmiyette belgelenmeden çalıştırılması gibi iddialar ortaya atıldı. H.A. adlı memur, Işıklı'nın bu eylemlerini dile getirerek şikayette bulundu.

Adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından dün gözaltına alınan Işıklı, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayet dilekçesinde belirtilen suçlamaların mahkeme kararıyla değerlendirileceği ve soruşturmanın genişleyebileceği belirtilirken, belediyede yapılan mali işlemler ve yönetim politikaları titizlikle incelenmeye devam ediyor.