OSMANİYE - Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirci, Toprakkale Küçük Sanayi Sitesi ikmal yapım işi ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

Demirci, yaptığı açıklamada, ihalenin Ankara’da 11 firmanın katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

İhaleyi 132 milyon lira muhammen bedel ve yüzde 33 kırımla özel bir firmanın kazandığını aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Toprakkale Kalesi yanında yapımı devam eden sanayi sitesinde 242 iş yeri bulunuyor. Bakanlığımız nezdinde ihalemizi de yaptık. İhaleyi kazanan firma, gerekli ön hazırlıklarının ardından 2 ay içerisinde işe başlayacak. Karkas halindeki iş yerleri ihaleyi alan firma tarafından tamamlanacak. Sanayi sitesinin en kısa sürede kent ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için de arkadaşlarımızla iyi bir planlama yaptık."