MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son 17 ayda 14 bin 572 olaya müdahale etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2019'un Ocak ayından bu yana kent genelindeki 8 bin 507 yangında görev alan ekipler, ayrıca trafik kazası, ağaç devrilmesi, baca temizleme, intihar, kurtarma ve göçük gibi 6 bin 65 vakaya müdahale etti.

Açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kırsal alanlarda meydana gelen yangınlara hızlı müdahalede bulunmak amacıyla gerçekleştirilen "Gönüllü İtfaiyecilik Eğitimi" kapsamında eğitimlere katılan 69 kişinin gönüllü itfaiyeci olduğu da belirtildi.