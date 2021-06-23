Üstüner: "Burdur Fuarına sahip çıkalım"

“Fuarda yerimizi alalım”

Burdur, Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı için gün sayıyor. Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner “Fuarımıza bu yıl her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız” dedi.GL Platform Fuarcılık tarafından düzenlenecek Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı bu yıl 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek. Fuarın, Burdur’a iyi geleceğini söyleyen Üstüner “Sektörün sorunlarının dile getirilerek çözümler bulunacağı bu fuar sürecini ilimize yakışır şekilde geçireceğimize ve bütün kesimlerin memnun kalacağına inanıyorum” dedi.Üstüner, fuarın şehre olumlu etkilerinin olacağına inandıklarını belirterek, "Tüm sağlık önlemlerini alıp fuarda yerimizi alalım. Yerli ürün ve üreticinin öneminin daha iyi anlaşıldığı bu dönemi lehimize çevirmek istiyorsak bu fuara ihtiyacımız var” diye konuştu.