

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Burdur İl Koordinatörü Mesut Yıldıran







Burdur Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı 1 Temmuz'da kapılarını açacak.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Burdur İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, şehrin tek fuarı olan Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı’nı dört gözle beklediklerini söyledi.Burdur’un günden güne gelişen tarım ve hayvancılığı ile her yıl yeni tarımsal ürünlerle buluştuğunu belirten Yıldıran, bu yeni ürünlerle birlikte geleneksel üretimi yapılan ürünlerde de yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yıldıran, günümüz dünyasında çiftçilerin üretim teknolojilerini yükseltmek, verim arttırıcı gelişmeleri takip etmek ve girdi maliyetlerini düşürücü gelişmelerden haberdar olmak zorunda olduğunun altını çizerek “Bu gelişmelerin hepsini bir arada takip etme fırsatı sunan fuarımızı destekliyor ve iple çekiyoruz” diye konuştu.Pandemi sürecinin tarım ve hayvancılık sektörünün önemli, stratejik ve vazgeçilmez olduğunu herkese bir kez daha kanıtladığına dikkat çeken Yıldıran “Bu doğrultuda fuarın sektörün tüm paydaşlarını görebilme fırsatı sunması açısından normalleşme sürecine de olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu. Bu süreçte bir çok Batı ülkesinde gıda ürünlerinin üretim ve tedariğinde ciddi sıkıntılar yaşanırken Türkiye’de böyle bir zorluk yaşanmadığını söyleyen Yıldıran “Çünkü biz tarım ülkesiyiz, tarım şehriyiz, bizim çalışkan üreticilerimiz var. Üstelik bu fuar sayesinde şimdi değerli üreticimiz süreci fırsata dönüştürebilir. Bilinsin ki yeniliklerden haberdar olarak toprağına, suyuna, hayvanına, üretimine sahip çıkan üreticiler bir bakıma ülkesine de sahip çıkmış olacaktır” dedi.