Osmaniyesporlu taraftarlardan kan bağışı

Osmaniyesporlu taraftarlar Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Evi'ni ziyaret eden Osmaniye 80 ve Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği üyeleri kan bağışında bulundu.

Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği Başkanı Bilgin Gürbüz, burada yaptığı açıklamada, kan bağışına destek vermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Kan bağışının önemine değinen Gürbüz, "Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde kan stoklarında azalma yaşandığını biliyoruz. Biz de Osmaniyesporlu taraftarlar olarak kan bağışında bulunarak kampanyaya destek vermek istedik." diye konuştu.



