GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

nalburdayim.com Türkiye’nin alışveriş listesini çıkardı

nalburdayim.com Türkiye’nin alışveriş listesini çıkardı
TÜRKİYE
42 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
nalburdayim.com Türkiye’nin alışveriş listesini çıkardı
- nalburdayım.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük:
- "El yıkamada 20 saniye kuralıyla armatürlerin daha sık kullanımı, yeni armatür ihtiyacı doğurdu. Balkonlar piknik alanlarına dönüştürülünce elektrikli ızgara satışları arttı"
- "Evde ekmek, pide yapımının popülerlik kazanmasıyla beraber unutulmaya yüz tutan davul fırınlara talep oluştu. Koronavirüs nedeniyle tatil alışkanlıklarımızın da değişim göstereceğini kamp aletlerine yönelik talepte görebiliyoruz"

- Koronavirüs nedeniyle evde kalınan son 2 aylık dönemin alışveriş listelerinin analizini yapan nalburdayım.com, evde bekleyen bakım onarım faaliyetlerinin hız kazanmasından, balkonda piknik yapılmasıyla satışı artan elektrikli ızgaraya kadar birçok sonuca ulaştı.
nalburdayim.com'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs, Türkiye’nin alışveriş listesini yeniden tanımladı. Son iki aydır satın alınan ürünlerin analizi yapıldığında ortaya ilginç sonuçlar çıktı. Erkeklerin evde geçirdiği süre uzayınca, evde bekleyen bakım ve onarım faaliyetleri hız kazandı. 
Evde ekmek yapımının popülerlik kazanması da unutulmaya yüz tutmuş davul fırını alışveriş ligine kazandırdı. Toplu ulaşımdan kaçınılması elektrikli scooter'ı popüler hale getirdi. 5 yıldızlı otellerde her şey dahil tatil hayalinin yerini kamp tatili alınca, kamp malzemeleri satışları 2’ye katladı.
 
- "Alışverişin yönetimi kadınlarda"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Neyzen Yapı Market’in dijitaldeki gücü nalburdayım.com’un Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, “Koronavirüs alışveriş listesini yeniden tanımladı. El yıkamada 20 saniye kuralıyla armatürlerin daha sık kullanımı, yeni armatür ihtiyacı doğurdu. Balkonlar piknik alanlarına dönüştürülünce elektrikli ızgara satışları arttı. 'Evde kal' çağrısıyla, kişisel bakım ve spor aletleri neredeyse yok sattı. Erkekler, eşlerinin yapılmadığı için sürekli şikayetçi olduğu bakım ve onarım faaliyetlerini kendi istekleriyle yapmaya başladı. Listede öne çıkan ürünler erkeklerin ilgi alanına giriyor gibi görünse de alışverişin yönetimi her zaman kadınlarda.” ifadelerini kullandı.
Ozan Bük, şunları kaydetti:
“Koronavirüs, tüketim alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Evde belki de aylardır bekleyen bakım ve onarım faaliyetleri, gündeme oturdu. Bu durumun en büyük kazanımı kadınlar oldu. Kadınların eşlerine defalarca hatırlattığı, yapılamayan ve şikayet unsuru olan bu işler, erkeklerin evde geçirdikleri sürelerin artmasıyla bir bir gerçekleşmeye başladı. Biz bunu yalıtım ve boya grubu ürünlerimizin artışında çok net görüyoruz. Ancak satın alma işlemlerinde kadınların hakimiyeti arttı. Çünkü evin ihtiyacı her ne olursa olsun, ev söz konusu olduğunda karar verici taraf her zaman kadınlar oluyor. Uygulama kısmında erkekler iş başı yapsa da kadınlar, her zaman uygulatıcı pozisyonunda yer alıyor diyebiliriz.”
- Tatil faaliyetleri değişim gösterecek
Türkiye’nin nöbetçi nalburu olarak bilinen nalburdayım.com, koronavirüse bağlı olarak ürün skalasını nalbur ürünleri dışında gündelik hayatın tamamlayıcısı olan ürün gruplarını da ekledi.
Yaklaşık 2 aydır evde kalan Türkiye’de spor salonunda yapılan faaliyetler ile açık havada yapılan pikniklerin balkonlarda sürdürülmeye başlandığına, gelecek dönemde yapılması planlanan tatil faaliyetinin de değişim göstereceğine işaret eden Ozan Bük, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu dönemde berberlerin ve güzellik salonlarının kapalı olmasıyla kişisel bakım ürünlerine yönelik bir talep artışı oluştu. Kişisel bakım ürünleri ile ev aletlerinde ciroda yüzde 100’e varan bir artış oldu. Piknik alanlarında yapılan mangal keyfinin başrol oyuncusu, evlerde elektrikli ızgara oldu. İnsanlar balkonlarında piknik yapıyorlar. Evde ekmek, pide yapımının popülerlik kazanmasıyla beraber unutulmaya yüz tutan davul fırınlara talep oluştu. Koronavirüs nedeniyle tatil alışkanlıklarımızın da değişim göstereceğini kamp aletlerine yönelik talepte görebiliyoruz."
 
- Boya ve yalıtım grubu ürünlerinde teknik danışmanlık şart
 
Ozan Bük, internette boya ve yalıtım ürün grubunda satışa sunulan ürünlerin genellikle yarı mamul ürünler olduğuna dikkati çekerek, “Bu ürünleri satışa sunan platformlar, gerekli teknik desteği de vermek zorunda. Biz Türkiye’nin nöbetçi nalburu nalburdayım.com olarak güçlü altyapımızı kullanarak oluşturduğumuz teknik danışmanlarımız aracılığıyla tüketicilerimize bakım ve onarım işlemleri için yol haritası sunuyoruz. 7/24 sunduğumuz bu hizmetimiz ile rakiplerimizden ayrışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 
 
 
nalburdayim
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maske satışına onay çıktı işte kriterler ve üst limit fiyatı
Isparta'da bir köy daha karantinaya alındı
Son dakika haberi: 5 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Isparta'da trafik kazası! turşu yüklü kamyonet devrildi
Isparta'daki öğrenci yolu ayrı bir görünüme kavuştu
Bakan Selçuk'tan "okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt
Yerli otomobilde yeni gelişme! Büyük katkı sağlayacak...
Normalleşme öncesi çok önemli uyarı
İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!
Bolkes Döner Isparta Ramazan menüsünü sunar
Son dakika haberi: 4 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı
Son dakika Isparta Haber: Kuaför ve güzellik salonları açılıyor...!
Son dakika haberi: Ve Erdoğan yeni kararlar açıkladı! 7 ile seyahat yasağı kalktı...
Son dakika haberi: Ve Başkan Erdoğan yeni kararlar açıkladı! Müjde üstüne müjde...
Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...
Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...
PTT’DEN ANNELER GÜNÜ’NE ÖZEL İNDİRİM SÜRPRİZİ
Rektör Diler: '' iki binada güçlendirme yapılacak''
Talepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyin
Bakan Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’ nun "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” Mesajı
Isparta MEM uzaktan eğitime önemli katkı sağlayacak! geri sayım başladı...
Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!
Altında Dikkat Çeken Hareketlilik! Dolar Kritik Seviyenin Üzerinde
İçişleri: Kısıtlama kararına uymayan 27 bin 828 kişiye adli/idari işlem uygulandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da koronavirüsü yenen doktordan tavsiyeler...Isparta'da koronavirüsü yenen doktordan tavsiyeler...29 Nisan 2020
Isparta'da kayalıklardan düşen bir kişi öldü!Isparta'da kayalıklardan düşen bir kişi öldü!29 Nisan 2020
Isparta'da Mada Adası sakini Yörükler, kayıklarla göçüyorIsparta'da Mada Adası sakini Yörükler, kayıklarla göçüyor01 Mayıs 2020
Isparta'da yol genişletme çalışması! ''trafik yükü daha da hafiflemiş olacak''Isparta'da yol genişletme çalışması! ''trafik yükü daha da hafiflemiş olacak''01 Mayıs 2020
Isparta'da çatıdan düşen şahıs öldü!Isparta'da çatıdan düşen şahıs öldü!29 Nisan 2020
Son dakika haber: Koronavirüste son rakamlar açıklandı!Son dakika haber: Koronavirüste son rakamlar açıklandı!29 Nisan 2020
Son dakika haber! Isparta'da o bölge karantina altına alındıSon dakika haber! Isparta'da o bölge karantina altına alındı01 Mayıs 2020
Son dakika haberi: Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde depremSon dakika haberi: Kandilli duyurdu! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem02 Mayıs 2020
YÖK duyurdu: 6 GB ücretsiz verilecek! Isparta'da sadece ISUBÜ...YÖK duyurdu: 6 GB ücretsiz verilecek! Isparta'da sadece ISUBÜ...29 Nisan 2020
Isparta'da 4 mevsim manav'dan sipariş hattıIsparta'da 4 mevsim manav'dan sipariş hattı03 Mayıs 2020
Türkiye'den Dev Altın Hamlesi! Dünyaya Fark AttıkTürkiye'den Dev Altın Hamlesi! Dünyaya Fark Attık30 Nisan 2020
O Belediye 500 adet Isparta gülü diktiO Belediye 500 adet Isparta gülü dikti03 Mayıs 2020
Talepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyinTalepler peş peşe telefonlar kitlendi! Vatandaşa çağrı: İptal etmeyin04 Mayıs 2020
Antalya'da seralarda karpuz hasadına başlandıAntalya'da seralarda karpuz hasadına başlandı03 Mayıs 2020
Isparta'da ilk kez pazar pazarı çarşamba pazarına açıldı...Isparta'da ilk kez pazar pazarı çarşamba pazarına açıldı...03 Mayıs 2020
İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni genelge!04 Mayıs 2020
Son dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandıSon dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı03 Mayıs 2020
Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...Sürücüler dikkat! çifte zam geldi...04 Mayıs 2020
Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!Bakanlık gizli taşıyıcıların peşine düştü!04 Mayıs 2020
Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...Isparta'da Çilek Fideleri Toprakla Buluştu 340 bin adet fide hibe edildi...04 Mayıs 2020