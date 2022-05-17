Isparta Belediyesi yaptığı kaldırım düzenlemeleri ile kent estetiğine renk katıyor. Belediyenin Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde üretilen begonit taşlar şehrin farklı noktalarında kaldırımlara döşeniyor, yer aydınlatmaları yapılıyor, peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriyor.Farklı renklerde üretilen begonit taşlar son olarak otogar ile Özkanlar Kavşağı arasındaki kaldırımlara döşenirken, ISUBÜ ve Orman Bölge Müdürlüğü önündeki kaldırımda ise ahşap tünel oluşturuldu. Ahşap tünele hanımeli, mor salkım, yasemin gibi sarmaşık türleri dikilerek kaldırım boyunca yeşil koridor oluşturuluyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise çalışmaları yerinde inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Çalışma kapsamında kaldırım kenarında oluşturulan alana da güller dikilecek. Bir yandan kaldırıma begonit taş döşemeleri devam ederken, çalışmalar yolun karşı kaldırımında da devam edecek.Isparta Belediyesi Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde 2021 yılında seri üretimine geçilen begonit taşlarla bugüne kadar Aksu Caddesi, Karaağaç pazar yolu, Çayboyu, Kirazlıdere, Özkanlar Kavşağı-Gölcük yolu arası ve Pirimehmet Mahallesi’nde kaldırım, meydan, cadde ve sokakları döşenmişti.