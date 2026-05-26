Isparta’daki Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Yoğun İlgi Görüyor

Isparta Belediyesi tarafından çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı. Sadece 0-12 yaş grubuna yönelik hizmet veren merkez, açıldığı günden bu yana binlerce çocuğu ağırladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle muhtarlarıyla birlikte Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu. Kütüphaneyi gezen muhtarlar projeye tam not verirken, çocuklar için hazırlanan etkinlik alanları ve eğitim bölümleri dikkat çekti.

Başkan Başdeğirmen yaptığı açıklamada, 1.800 metrekarelik kullanım alanına sahip kütüphanenin Türkiye’de benzeri az bulunan projeler arasında yer aldığını belirtti. Kütüphanenin açıldığı ilk 45 günlük süreçte yaklaşık 3 bin 800 çocuğa hizmet verdiğini ifade eden Başdeğirmen, 150’nin üzerinde etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren öğrenme alışkanlığı kazanmasının önemine dikkat çeken Başdeğirmen, merkezin sadece bir kütüphane değil aynı zamanda sosyal gelişim alanı olduğunu vurguladı.

Mahalle muhtarları da projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, yatırımın hem çocuklar hem de aileler açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Kütüphanede çocuklara yönelik çeşitli eğitim programları, oyun alanları, etkinlikler ve sosyal aktiviteler düzenlenmeye devam ediyor.







