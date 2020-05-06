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Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (2)

Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (2)
TÜRKİYE
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Futbolda ligler 12 Haziran'da başlıyor (2)
- TFF Başkanı Nihat Özdemir:
- "26 Temmuz'da ligi sonlandırmayı düşünüyoruz. 7 hafta sonu maçı oynayacağız, sadece 1 hafta hafta arası oynayacağız"
- "Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun vereceği kararlardır. O kararların ve bize çizeceği ölçüler içinde ancak ligleri oynatabiliriz"
- "Eski lig durumumuzda değiliz. Yeni şartlarda yeni harcama limitlerini tespit edeceğiz"
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2019-2020 sezonunu 26 Temmuz'da tamamlamayı düşündüklerini söyledi.
Nihat Özdemir, TFF'nin yönetim kurulu toplantısının ardından video konferans aracılığıyla yaptığı açıklamada basın mensuplarının sorularını cevapladı. 

Sezonu 26 Temmuz'da tamamlamayı planladıklarını kaydeden başkan Özdemir, "26 Temmuz'da ligi sonlandırmayı düşünüyoruz. 7 hafta sonu maçı oynayacağız, sadece 1 hafta hafta arası oynayacağız. Bu şekilde sezonu bitirmek ana hedefimiz. Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e ertelendi. 11 Haziran 2021'de de şampiyona başlayacak. UEFA bizden 25 Mayıs 2021'de bütün liglerin bitmesini istiyor. Onları, yeni sezonun kupa maçlarını da düşünerek ne kadar ara vermemiz gerektiğinin hesabını kitabını ona göre yapacağız." şeklinde konuştu.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacakları kararlarla yola devam etmek istediklerini kaydeden Özdemir, "10 ayrı senaryomuz var. Bunu Sağlık Bakanlığı ve Spor Bakanlığımızla paylaştık. Bu durumda yarın Sağlık Bakanlığımıza müracaatımızı yapacağız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun bize vereceği sistem içinde liglerimizi başlayarak sonlandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.
 
- "Sağlık açısından bir ödün vermeyi düşünmüyoruz"
 
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun ölçüleri içinde liglerin oynanabileceğine değinen Özdemir şu ifadeleri kullandı: 
"Futbolcularımızın, futbol adamlarımızın, basın mensuplarının sağlığını düşünerek en iyi çözümü düşünerek yola devam edeceğiz. Ankaragücü'nde bir vaka yaşandı ama bundan sonraki yol haritamızı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı karar ölçüsünde yolumuza devam edeceğiz. Kendi başımıza bir karar alarak yola devam etmek istemiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun verdiği kararı TFF Sağlık Kurulu ile birlikte değerlendirip bir karara varacağız ve futbolun nasıl oynanacağına dair kararlarımızı bir bülten halinde yayınlayıp kulüplere bildireceğiz. Kendi planlarımız var ama bu planlarımız bu işin yürütmesine yetmiyor. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun vereceği kararlardır. O kararların ve bize çizeceği ölçüler içinde ancak ligleri oynatabiliriz. Sağlık açısından bir ödün vermeyi düşünmüyoruz."
Ligler devam ederken futbolculardan birinde virüs tespit edilmesi halinde ne gibi planlama yapıldığı şeklindeki soruya Özdemir, "Öyle bir şey yaşamayı düşünmüyoruz, düşünmek de istemiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan ulaşan rapor sonrası sağlık kurulu olarak futbola dönüş protokolü yayınladık. Yeni sistemde maçların nasıl oynanacağına dair protokole kulüpler uygun hareket ederlerse hiçbir sporcumuz ve futbol adamımız bu virüse kapılmayacaktır. Bunlara rağmen herhangi bir şekilde bir virüs olayına rastlanırsa hemen durumu o gün Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile birlikte değerlendirip ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz." diyerek cevap verdi. 
 
- "Harcama limitleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor"
 
Yaşanan süreçte kulüplerin gelir kaybı yaşadığını belirten Nihat Özdemir yeni bir harca limiti düzenlemesi yapılacağını belirterek, "Harcama limitleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Virüs vakasından dolayı kulüplerimizin gelirleri azalmakta. 1 maç seyircisiz oynadık ve bundan sonrası da seyircisiz oynanacak. Sponsorların kulüplere desteklerinin azaladığını görüyoruz. Bütün bunları düşününce kulüplerin gelirlerinde belli oranlarda azalmalar olmakta. Lisans kurulumuz çalışmalara başlayacak ve bunları düşünüp yeni harcama limitlerini ilan edecektir. Eski lig durumumuzda değiliz. Yeni şartlarda yeni harcama limitlerini tespit edeceğiz ve bunu da kamuoyuna açıklayacağız." şeklinde konuştu. 
 
- "Hedefimiz BeIN Sports'la 5 yıllık süreci tamamlamak"
 
Yayıncı kuruluş ile 5 yıllık anlaşmalarının 3. yılında olduklarını ve süreyi tamamlamak istediklerini de sözlerine ekleyen Özdemir, "BeIN Sports ile 5 yıllık anlaşmamız var, bu yıl üçüncü yıl tamamlanıyor. 2 yıl daha sözleşmemiz var. Hedefimiz BeIN Sports'la 5 yıllık süreci tamamlamak. Bütün ticari şirketlerde olduğu gibi BeIN sports da bu dönemde aboneler, reklamlar, sponsorlar yönünden gelir kaybına uğramıştır. Kulüplerimiz gibi BeIN Sports'un da gelirlerinde azalma olmuştur. Sezon sonuna kadar bize ödeyeceği 588 milyon Türk Lirası ödeme var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Onlar da liglerin bir an önce başlamasını istiyor. Ligler başlarsa onlar da ödemelere hız vererek bunu tamamlamayı planlamaktalar. Yolumuza BeIN Sports ile yürümek ana hedeflerimizden biridir ve yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.   
Özdemir altyapı ligleri ile ilgili olarak ise "Şu anda düşüncemiz Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve BAL Liglerini yürütmektir. Altyapılar da çok önemli. Bazı kulüplerden rezerve liglerin başlatılmasını dahi isteyenler var. Bunlar da gündemimizde ama öncelikle bu ligleri başlatmak, ardından U-19, U-17, U-16'da da ne gibi kararlar almamız lazım geldiğini de görüşüp bu yönde de yol haritamızı belli edeceğiz." dedi. 

FIFA ve UEFA'nın yaşanan salgı sürecinde çeşitli ödemeler yaptığını aktaran Özdemir şunları aktardı: 
"UEFA ve FIFA ile devamlı görüşmekteyiz. Önümüzdeki dönemlerde ödeyecekleri bazı meblağlar var. Milli takıma oyuncu veren kulüpler açısından FIFA'nın ödeyeceği bedeller var, bunların öne çekilmesini talep etmekteyiz. Onlar da ülkelerin bu durumlarını düşünerek öne çekmeye çalışmaktalar. Geçen hafta milli takımlara oyuncu veren kulüplere ödenmek üzere belli meblağlar bize yollandı ve hiç durmadan bir gün dahi beklemeden bütün kulüplerimize bu ödemeleri yolladık. UEFA ve FIFA'dan kulüplerimizle ilgili bir ödeme geldiği takdirde bunu da kulüplerimize bildireceğiz. Daha ileri tarihlerde ödenmesi gereken meblağları öne çekmelerini istiyoruz. Onlar da ellerinden gelen desteği gösteriyor, biz de anında kulüplere dağıtıyoruz."
Süper Lig'deki takımların çoğunluğunun liglerin oynanmasını istediğini aktaran Nihat Özdemir, "Kulüpler ile devamlı görüşme halindeyiz. Her zaman olduğu gibi orta yolu bulduk. Bundan sonra da orta yolu bularak yolumuza devam edeceğiz. Tek şehirde oynamak hiç gündemimize gelmedi. Herkesin kendi ilinde oynayarak ligin tamamlanmasını istemekteyiz. 18 takımdan 14'ü liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig'de ise 18 takımdan 11'i ligin oynanarak bitmesini istemekte. 2. ve 3. liglerde 90 takımız var, yüzde 73'ü liglerin oynanmasını istemiyor." dedi.
 
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