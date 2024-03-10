Trafik Sigortası Fiyatlarına Yeniden Zam Geliyor! İşte Detaylar...

Tarih: 9 Mart 2024

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, zorunlu trafik sigortası primlerinde Mayıs ayında ciddi bir artış olabileceğini açıkladı. Özellikle kötü sürücülerin bu artıştan daha fazla etkileneceği belirtilirken, iyi sürücülerin ise indirim alabileceği ifade edildi.

Bu yılın Ocak ayından itibaren her ay yüzde 5 artan trafik sigortası primleri, Mayıs ayında da artmaya devam edecek. TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, Mayıs ayından itibaren ise trafik sigortasında daha büyük değişikliklerin yaşanabileceğini belirtti. İyi sürücülerin yüzde 50 indirim alabileceğini vurgulayan Bağcı, kötü sürücülerin ise yüzde 200'e kadar sürprim ödeyebileceğini dile getirdi.

Mayıs ayında beklenen artışla birlikte trafik sigortası primlerinde önemli bir değişiklik olacağına dikkat çeken Bağcı, iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki prim farkının 6 kata kadar çıkabileceğini ifade etti. Trafik sigortası ücretlerindeki bu artışın, sürücüler üzerinde ek maliyet yaratması bekleniyor. Trafik sigortası fiyatlarındaki bu değişiklikle ilgili olarak TÜKONFED, sürücüleri bilinçli ve dikkatli olmaya, trafik kurallarına uymaya teşvik etmeyi amaçlıyor.