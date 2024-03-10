Ramazan Davulcularına Yasak! Şaşırtıcı Karar...

Tarih: 9 Mart 2024Ramazan'a sayılı günler kala Çorum Belediyesi'nden şaşırtıcı bir karar geldi. Ramazan ayının simgelerinden biri olan davulcuların bahşiş alması tamamen yasaklandı. Belediyenin bu kararı, daha önce sahurda çalınan davul-zurna ve oyun havalarına getirilen yasaklarla birlikte gelmiştir.Çorum Belediyesi, sahurda mahalleleri dolaşarak vatandaşları uyandıran davulcuların bahşiş almasını yasaklarken, aynı zamanda davulcuların masraflarını da belediye tarafından karşılayacağını açıkladı. Önceki yıllarda gelen şikayetler üzerine başlatılan bu uygulama, davulculara ritim eğitimi verilmesini de içermektedir.Bu yıl ilk kez Ramazan ayı süresince yalnızca Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece davulcuların görev yapmasına izin verilecek. Ancak davulculara bu süreçte hiçbir şekilde bahşiş verilmemesi, tüm masrafların belediye tarafından karşılanacağının altı çizildi. Çorum Belediyesi Mehteran Takımı Amiri Salih Candan, 46 davulcunun görev alacağı bu süreçte hiçbir vatandaşın davulculara para vermemesi gerektiğini vurguladı.Salih Candan, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını ve herhangi bir davulcuya para verenleri 153 zabıta hattını arayarak bildirmelerini istedi. Bu kararın, Ramazan ayında daha düzenli ve disiplinli bir davulculuk hizmeti sunmayı amaçladığı ifade edildi.