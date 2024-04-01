Vergi Borçları Silinecek: Hükümetin Planı Ortaya Çıktı
Ekonomist Selçuk Geçer'den Vergi Borçlarıyla İlgili Çarpıcı Açıklamalar
Ekonomist Selçuk Geçer'den Vergi Borçlarıyla İlgili Çarpıcı Açıklamalar
- Vergi Borçlarının Silineceği Açıklandı: Milyonlarca vatandaşı sevindirecek bir haber olarak, vergi borçlarının silineceği açıklandı. Selçuk Geçer, bu haberin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planı olduğunu belirtti.
- Enflasyon ve Vergi Artışları: Gün geçtikçe artan enflasyon ve hayat pahalılığı, vatandaşların belini bükerken, vergilerdeki yükselmeler de dikkat çekiyor.
- Sandığa Yansıyan Tepki: Yerel seçimlerde, vatandaşların sandığa tepkisi gözlemlendi. CHP'nin uzun bir süre sonra ilk kez bir seçimi önde bitirmesi, enflasyon ve vergilerdeki artışların etkisini gösterdi.
- Hükümetin Çözüm Yolu Arayışı: Hükümetin vergi borçları konusunda bir çözüm yoluna gideceği öne sürülüyor. Gelecekte nasıl bir çözüm yolunun izleneceği ise merak konusu.
- Selçuk Geçer'den Açıklamalar: Selçuk Geçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın dertlerini görmesi gerektiğini vurgulayarak vergi borçlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
- Geçer'in Çağrısı: Geçer, vergi borçlarının silinmesi gerektiğini belirterek, hükümetin bu konuda ders çıkarması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, enflasyon verilerinin doğru şekilde açıklanması gerektiğini ve vergi politikasıyla vatandaşın ümüğünün sıkıldığını dile getirdi.