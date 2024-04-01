Binbir Derde Deva Olan Safran: Tüm İnsanlık Şifasının Peşinde

Dünyanın En Pahalı Baharatı Olarak Bilinen Safranın Mucizevi Etkileri

Altın değerindeki safrandan 1 kilogram ürün elde edebilmek için 510 bin lif gerekiyor. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde elde edilen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan altın değerindeki safran, sadece yemeklerde değil boya, kozmetik, ilaç gibi çeşitli alanlarda da kullanılıyor.

Safranın Şifalı Etkileri:

Doğanın mucizesi olarak bilinen safran, hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları da dahil birçok rahatsızlıkta şifa kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Ağustos ayında ekimi yapılırken, Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde hasadı yapılıyor.

Tescil ve Tarihçe:

Safranbolu'da 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safran, "milli bitki" ünvanını alırken Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işareti tescillendi.