Isparta Belediyesi WhatsApp İhbar Hattı Numarası Değişti

Artık Yeni Numara Üzerinden İletişim Sağlayın

Isparta Belediyesi, vatandaşların istek, şikayet ve taleplerini iletebilmeleri için oluşturulan WhatsApp ihbar hattı numarasını değiştirdi. Yapılan duyuruda, daha önce kullanılan 0535 105 1 105 numaralı hattın yerine bugünden itibaren 0 539 721 73 32 numaralı hat kullanılacağı belirtildi. Vatandaşlar, artık bu yeni numara üzerinden Isparta Belediyesine her türlü istek, şikayet ve taleplerini iletebilecekler.