Çamaşırlarınızı Açık Havada Kurutmayın! Uzmanlar Uyarıyor: İnsan Sağlığını Tehdit Ediyor

Kış aylarında çamaşırlarını kurutmak için tercih edilen açık hava yöntemi, aslında sağlığımızı tehdit edebilir. Polenlerin ortaya çıkmasıyla birlikte alerjik reaksiyonlarda artış gözlemleniyor. Uzmanlar, ev içinde kurutulan çamaşırların bu hastalıkları tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Hikmet Yurdakul, baharın gelişiyle birlikte polen alerjisinin artabileceği konusunda bilgi vererek, bu alerjinin çoğunlukla kalıtsal olduğunu ve vücudun zararsız polen proteinlerine aşırı tepki verdiğini belirtiyor. Bahar nezlesinin belirtileri arasında burun kaşıntısı, akıntı veya tıkanıklık, hapşırma, gözlerde kaşıntı veya sulama, ağız içinde, burunda veya kulaklarda kaşıntı bulunuyor. Ayrıca, polen alerjisinin zamanla alerjik astıma dönüşebileceği de vurgulanıyor.

Opr. Dr. Yurdakul, bahar nezlesinin belirtilerini hafifletmek için üç farklı yöntem olduğunu belirterek, tedavilere dikkat çekiyor. Bunlar, hastalığın oluşmasını engellemek için alınacak tedbirler, semptomatik tedavi ve bağışıklık tedavisi olarak sıralanıyor.

Günlük yaşamda alınabilecek pratik çözümlerle ilgili de bilgi veren Dr. Yurdakul, polen alerjisi olanlar için evin sadece sabah saatlerinde veya yağmurlu günlerde havalandırılması, pencerelere polenleri engelleyici filtreler takılması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, kapalı alanlarda polenlerin uçuşmasını önlemek için türbülans oluşturmaktan kaçınılması ve çamaşırların açık havada kurutulmaması da önemli. Bunun yanı sıra, akşamları saç ve yüz temizliğine özen göstermek, yüksek polen konsantrasyonu olan zamanlarda dışarıda uzun süre kalmamak, güneş gözlüğü ve şapka gibi koruyucu ekipmanların kullanılması da faydalı olabilir.

Son olarak, baharın gelmesiyle birlikte alerjik reaksiyonların artabileceği ve bu durumda alınabilecek basit önlemlerin önemine dikkat çekiliyor.